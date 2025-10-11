Ông Trump tuyên bố áp thêm thuế 100% với Trung Quốc

(VTC News) -

Ngày 10/10 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tuyên bố nước này sẽ áp mức thuế mới 100% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, “bổ sung trên mức thuế hiện hành”, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11 tới. Cùng thời điểm đó, ông Trump cho biết Mỹ cũng sẽ ban hành kiểm soát xuất khẩu đối với “mọi loại phần mềm trọng yếu”.

Động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump cảnh báo sẽ áp đặt “mức thuế khổng lồ” đối với hàng nhập từ Trung Quốc, nhằm trả đũa lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm mà Bắc Kinh mới công bố.

Căng thẳng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh

Phát biểu trước báo giới, ông Trump cho biết ông đang xem xét hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị APEC sắp tới ở Hàn Quốc, do Bắc Kinh vừa đưa ra quy định mới kiểm soát xuất khẩu. Tuy nhiên không lâu sau ông lại nói cuộc gặp có thể vẫn diễn ra.

Hiện hầu như mọi mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ đều đang chịu mức thuế cao. Theo phân tích của Wells Fargo Economics và Cục Dự trữ Liên bang New York, mức thuế hiệu dụng trung bình đối với hàng Trung Quốc hiện khoảng 40%, với các mức cụ thể khác nhau: 50% đối với thép và nhôm, và 7,5% với hàng tiêu dùng.

Trước đó, trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump viết rằng Trung Quốc "đã có động thái cực kỳ hung hăng trong thương mại”, khi gửi thông báo rằng kể từ 1/11/2025, nước này sẽ áp dụng quy mô lớn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với gần như mọi sản phẩm, “kể cả những sản phẩm không do họ sản xuất".

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 9/10 thông báo rằng kể từ ngày 1/12, các tổ chức nước ngoài muốn xuất khẩu sản phẩm có chứa hơn 0,1% đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoặc được sản xuất bằng công nghệ khai thác, tinh chế, chế tạo nam châm hoặc tái chế của Trung Quốc, bắt buộc phải có giấy phép xuất khẩu.

Khoảng 70% nguồn cung đất hiếm toàn cầu hiện đến từ Trung Quốc - các khoáng chất này là thành phần thiết yếu trong các ngành công nghệ cao, bao gồm sản xuất ô tô, công nghệ quốc phòng và chất bán dẫn.