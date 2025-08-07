Vì sao Mỹ áp 'thuế quan thứ cấp' lên Ấn Độ?

Động thái là một phần trong chiến lược “thuế quan thứ cấp” mà ông Trump sử dụng nhằm gây sức ép lên các nước có quan hệ với đối thủ của Mỹ. Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục sử dụng thuế quan như một “cây gậy vạn năng” để theo đuổi nhiều mục tiêu: thúc đẩy sản xuất trong nước, mở rộng thị trường nước ngoài, tăng nguồn thu ngân sách liên bang hay thậm chí trừng phạt các nước khác.

Gần đây, ông Trump áp dụng một biện pháp mà ông gọi là “thuế quan thứ cấp”, nhằm gây sức ép buộc các quốc gia hạn chế quan hệ với các đối thủ địa chính trị của Mỹ.

Ngày 6/8, ông Trump tuyên bố áp mức thuế bổ sung 25% lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ – ngoài mức thuế hiện hành cũng là 25% – để trừng phạt việc Ấn Độ mua dầu từ Nga. Thuế mới sẽ có hiệu lực sau 21 ngày.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Thuế quan thứ cấp” là gì?

Khái niệm “thuế quan thứ cấp” (secondary tariff), tương tự như trừng phạt thứ cấp (secondary sanctions), được sử dụng như một vũ khí chống lại một quốc gia hoặc làm thay đổi hành vi của quốc gia khác.

Mỹ sử dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp để nhân rộng tác động của các biện pháp trừng phạt chính lên các quốc gia hoặc thực thể. Các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhắm vào hoạt động thương mại liên quan đến một bên chịu lệnh trừng phạt chính nhưng diễn ra ngoài phạm vi quyền tài phán pháp lý của Mỹ. Chúng nhằm mục đích buộc các công ty, ngân hàng và cá nhân phải đưa ra lựa chọn: tiếp tục kinh doanh với thực thể bị trừng phạt hoặc với Mỹ, chứ không phải cả hai.

Không giống trừng phạt chính có thể thực thi bằng cách phong tỏa tài sản hoặc phạt tiền, trừng phạt thứ cấp dựa vào vai trò trung tâm của hệ thống tài chính Mỹ và đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Các cá nhân hay tổ chức vi phạm trừng phạt thứ cấp có thể bị cấm xuất khẩu, hoặc bị đưa vào “Danh sách Công dân và Tổ chức bị chỉ định đặc biệt” của Bộ Tài chính Mỹ, qua đó cấm người Mỹ giao dịch với họ.

Dùng thuế để gây sức ép thay vì mở rộng trừng phạt

“Thuế quan thứ cấp” mà ông Trump tuyên bố áp với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ (thuế bổ sung 25%) không nhằm tăng hiệu lực của biện pháp thuế quan chính trước đó. Mỹ đã cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga từ năm 2022, sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine, nên việc đánh thêm thuế vào dầu Nga là không còn phù hợp.

Thay vào đó, mục tiêu thực sự là buộc Ấn Độ ngừng mua dầu từ Nga, qua đó gây sức ép kinh tế gián tiếp buộc Moskva chấm dứt chiến sự.

Hồi tháng 3 năm nay, ông Trump cũng thiết lập một cơ chế đánh thuế hàng nhập khẩu từ những nước mua dầu từ Venezuela – quốc gia mà ông cho là đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Mỹ biết quốc gia nào mua dầu từ đâu bằng cách nào?

Các tàu chở dầu đều có thiết bị phát tín hiệu định danh (transponder), cho phép các bên thứ ba theo dõi hành trình theo thời gian thực qua vệ tinh. Nhờ vậy, giới phân tích có thể theo dõi các tàu chở dầu rời cảng Nga và cập cảng tại Ấn Độ, qua đó xác định chính xác nguồn cung năng lượng giữa các quốc gia.