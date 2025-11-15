Ông Trump tính kiện BBC đòi bồi thường 5 tỷ USD

(VTC News) -

Ông Trump đưa ra thông tin sau khi đài truyền hình Anh thừa nhận chỉnh sửa sai một đoạn video trong bài phát biểu của ông, nhưng vẫn khẳng định cáo buộc pháp lý của Tổng thống Mỹ không có cơ sở.

BBC đang rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều thập kỷ sau khi hai lãnh đạo cấp cao từ chức, giữa lúc nổ ra các cáo buộc thiên vị - bao gồm cả việc chỉnh sửa đoạn phát biểu của Trump ngày 6/1/2021, thời điểm những người ủng hộ ông tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Nhóm luật sư của Trump trước đó đặt ra hạn chót yêu cầu BBC thu hồi toàn bộ bộ phim tài liệu hoặc đối mặt với vụ kiện “ít nhất 1 tỷ USD”. Họ cũng yêu cầu xin lỗi và bồi thường vì gây “tổn hại nghiêm trọng về uy tín và tài chính".

BBC trong khi đó thừa nhận việc chỉnh sửa là “sai lầm trong đánh giá”, gửi lời xin lỗi cá nhân tới ông Trump, nhưng từ chối phát lại chương trình đính chính và bác bỏ cáo buộc phỉ báng.

Ông Trump trả lời báo chí trên chuyên cơ Air Force One rằng ông dự định kiện trong tuần tới và số tiền yêu cầu bồi thường có thể từ 1 đến 5 tỷ USD. Ông nói thêm: “Họ thừa nhận họ đã gian lận. Họ thay đổi lời nói phát ra từ miệng tôi".

Ông Trump cho biết ông chưa trao đổi với Thủ tướng Anh Keir Starmer - người ông mô tả là có quan hệ tốt - nhưng dự định sẽ gọi cho ông trong cuối tuần. Theo ông Trump, ông Starmer đã tìm cách liên lạc và “rất bối rối” về sự việc này.

Bộ phim tài liệu gây tranh cãi được phát trong chương trình chủ lực “Panorama” của BBC, trong đó ba đoạn video từ bài phát biểu của ông Trump bị ghép lại theo cách tạo cảm giác ông đang kích động bạo loạn ngày 6/1.

Khủng hoảng leo thang trong tuần qua khi Tổng giám đốc BBC Tim Davie và lãnh đạo mảng tin tức Deborah Turness đồng loạt từ chức, giữa áp lực về các cáo buộc thiên vị và lỗi biên tập.

Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Starmer khẳng định ông ủng hộ một “BBC mạnh mẽ và độc lập”, nhưng nhấn mạnh tổ chức này cần “chỉnh đốn lại chính mình”. Ông cảnh báo rằng trong thời đại tin giả lan rộng, sự tồn tại của một hãng tin công lập trung lập càng trở nên quan trọng.