Ông Trump dọa kiện BBC, đòi bồi thường 1 tỷ USD

Các luật sư của ông Donald Trump cho BBC thời hạn chót là 5 giờ chiều ngày 14/11 để "ngay lập tức rút lại những tuyên bố sai sự thật, phỉ báng, hạ thấp và kích động".

Trong bức thư các luật sư nêu rõ: “Tổng thống Trump sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực thi các quyền hợp pháp và công bằng của mình, tất cả đều được bảo lưu rõ ràng và không thể từ bỏ, bao gồm cả việc đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại không dưới một tỷ USD. BBC đang trong tình trạng báo động".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong bộ phim tài liệu Panorama do BBC phát sóng trước cuộc bầu cử năm 2024, đài này đã biên tập sai lệch hai phần bài phát biểu của ông Trump cách nhau gần một giờ và tạo ấn tượng rằng ông đã kích động những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol hồi năm 2021.

Thực tế, bài phát biểu đầy đủ của ông Trump kêu gọi người ủng hộ “cổ vũ các nghị sĩ dũng cảm” chứ không phải “chiến đấu đến cùng” như phiên bản đã bị chỉnh sửa.

Việc dính phải bê bối cắt ghép sai sự thật bài phát biểu của ông Trump khiến hai quan chức cao cấp của BBC là Tim Davie và Deborah Turness phải đồng loạt từ chức.

Chủ tịch BBC Samir Shah công khai xin lỗi sau khi đài truyền hình Anh bị phát hiện chỉnh sửa sai lệch bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng 1/2021. Việc chỉnh sửa được cho là đã khiến khán giả hiểu lầm rằng ông Trump “kêu gọi bạo lực trực tiếp”. Trong thư gửi Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh (CMS) ngày 10/11, ông Shah thừa nhận BBC nhận hơn 500 khiếu nại sau khi bản ghi nhớ nhắc đến sai phạm của cựu cố vấn biên tập Michael Prescott bị rò rỉ. Ông viết: “Chúng tôi thừa nhận rằng cách chỉnh sửa bài phát biểu đó tạo cảm giác như Tổng thống Trump đang kêu gọi hành động bạo lực. BBC xin lỗi vì sai lầm trong đánh giá này”. Lời xin lỗi được đưa ra chỉ một ngày sau khi Giám đốc điều hành BBC News Deborah Turness và Tổng giám đốc Tim Davie đồng loạt từ chức. Cả hai rời vị trí sau khi báo cáo của Prescott chỉ ra những “vấn đề nghiêm trọng” trong quy trình biên tập và tính khách quan của BBC. Trong thư, ông Shah khẳng định BBC không cố tình che giấu thông tin, đồng thời nhấn mạnh các vấn đề mà Prescott nêu “đang được Ban Tiêu chuẩn và Hướng dẫn Biên tập (EGSC) của BBC xử lý”. Ông cũng cho biết BBC thực hiện hàng loạt biện pháp như đăng cải chính, ban hành hướng dẫn biên tập mới, thay đổi nhân sự lãnh đạo và xử lý kỷ luật cần thiết.