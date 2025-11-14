BBC xin lỗi ông Trump vì chỉnh sửa phát biểu

(VTC News) -

Bộ phim tài liệu phát sóng trên chương trình điều tra “Panorama” ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, ghép ba phần trong bài phát biểu của ông Trump ngày 6/1/2021 - thời điểm những người ủng hộ ông tấn công tòa nhà Quốc hội. Cách dựng phim này tạo cảm giác ông kêu gọi bạo lực.

“BBC thành thật lấy làm tiếc về cách đoạn video được biên tập, nhưng chúng tôi kiên quyết cho rằng không có cơ sở cho một vụ kiện phỉ báng", đài nêu rõ trong thông cáo.

BBC xin lỗi ông Trump vì chỉnh sửa đoạn phát biểu nhưng bác bỏ cáo buộc phỉ báng.

Hôm 9/11, các luật sư của ông Trump đe dọa kiện BBC và đòi bồi thường lên tới 1 tỷ USD, yêu cầu đài phải gỡ bỏ phim tài liệu này, công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại về “tài chính và uy tín”.

Bằng việc khẳng định vụ kiện của ông Trump thiếu căn cứ, BBC gián tiếp cho thấy họ cũng xem yêu cầu bồi thường tài chính của ông là không khả thi. Tuy nhiên, thông cáo không đề cập trực tiếp đến yêu cầu về tiền bồi thường.

Theo BBC, Chủ tịch Samir Shah gửi thư riêng tới Nhà Trắng, bày tỏ rằng cả ông và tập đoàn “lấy làm tiếc về cách chỉnh sửa” đoạn phim. Trước đó trong tuần, Shah đã xin lỗi trước một ủy ban giám sát của Quốc hội Anh, gọi đây là “một sai lầm trong đánh giá".

BBC cũng cho biết họ không có kế hoạch phát lại bộ phim tài liệu trên bất kỳ nền tảng nào.

Trước đó cùng ngày, thông báo đang xem xét những cáo buộc mới do tờ The Telegraph đăng tải, liên quan đến việc chương trình “Newsnight” cũng chỉnh sửa bài phát biểu tương tự.

BBC hiện đang đối mặt với khủng hoảng lớn nhất trong nhiều thập kỷ, sau khi hai lãnh đạo cấp cao từ chức vì cáo buộc thiên vị, trong đó có vụ chỉnh sửa phát biểu của ông Trump. Những cáo buộc này xuất hiện sau khi một báo cáo nội bộ bị rò rỉ từ bộ phận tiêu chuẩn biên tập của BBC.

Được thành lập năm 1922 và chủ yếu hoạt động nhờ phí bản quyền truyền hình do người dân Anh đóng, BBC hiện vẫn chưa có lãnh đạo thường trực, trong lúc chính phủ xem xét tương lai cơ chế tài chính của đài.

BBC từ lâu là công cụ quan trọng trong sức mạnh mềm của Anh trên thế giới. Thủ tướng Keir Starmer hôm 12/11 khẳng định ông tin tưởng vào một BBC “mạnh mẽ và độc lập". Song Thủ tướng Starmer cho rằng BBC cần chấn chỉnh, sửa sai sau bê bối vừa qua.