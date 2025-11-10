Bê bối cắt ghép bài phát biểu của Tổng thống Trump: Chủ tịch BBC gửi thư xin lỗi

(VTC News) -

Việc chỉnh sửa được cho là đã khiến khán giả hiểu lầm rằng ông Trump “kêu gọi bạo lực trực tiếp”.

Trong thư gửi Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh (CMS) ngày 10/11, ông Shah thừa nhận BBC nhận hơn 500 khiếu nại sau khi bản ghi nhớ nhắc đến sai phạm của cựu cố vấn biên tập Michael Prescott bị rò rỉ. Ông viết: “Chúng tôi thừa nhận rằng cách chỉnh sửa bài phát biểu đó tạo cảm giác như Tổng thống Trump đang kêu gọi hành động bạo lực. BBC xin lỗi vì sai lầm trong đánh giá này”.

Lời xin lỗi được đưa ra chỉ một ngày sau khi Giám đốc điều hành BBC News Deborah Turness và Tổng giám đốc Tim Davie đồng loạt từ chức. Cả hai rời vị trí sau khi báo cáo của Prescott chỉ ra những “vấn đề nghiêm trọng” trong quy trình biên tập và tính khách quan của BBC.

Ông Samir Shah. (Ảnh: Reuters)

Trong thư, ông Shah khẳng định BBC không cố tình che giấu thông tin, đồng thời nhấn mạnh các vấn đề mà Prescott nêu “đang được Ban Tiêu chuẩn và Hướng dẫn Biên tập (EGSC) của BBC xử lý”.

Ông cũng cho biết BBC thực hiện hàng loạt biện pháp như đăng cải chính, ban hành hướng dẫn biên tập mới, thay đổi nhân sự lãnh đạo và xử lý kỷ luật cần thiết.

Về đoạn phim gây tranh cãi, Shah cho biết nhóm Panorama chỉnh sửa bài phát biểu của ông Trump ngày 6/1/2021 nhằm “truyền tải thông điệp chính” để khán giả hiểu rõ hơn phản ứng của người ủng hộ ông lúc đó. Tuy nhiên, theo ông, đáng ra BBC nên có quy trình giám sát chặt chẽ hơn để tránh sai lệch ngữ cảnh.

BBC hiện đang xem xét thư khiếu nại chính thức từ Tổng thống Donald Trump, người đe dọa khởi kiện đài vì “xuyên tạc lời nói của Tổng thống Mỹ”. Ông Shah cho biết: “Chúng tôi đã nhận được liên hệ từ phía Tổng thống Trump và đang cân nhắc cách phản hồi phù hợp".

Để ngăn tái diễn, ông Shah thông báo sẽ tái cơ cấu EGSC - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát nội dung biên tập của BBC - nhằm “đảm bảo quy trình minh bạch, nhanh chóng và có trách nhiệm hơn”. Ông cũng cam kết rà soát lại toàn bộ các vấn đề được Prescott nêu, công bố công khai kết quả và chỉnh sửa các bài viết, video không đạt chuẩn.

Ông kết thúc bức thư bằng lời cam kết: “BBC phải luôn là biểu tượng của tính khách quan và trung thực. Trong xã hội ngày càng phân cực, nhiệm vụ thiêng liêng của BBC là cung cấp thông tin đáng tin cậy, chính xác và độc lập cho công chúng".