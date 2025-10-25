Tổng thống Trump sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un

(VTC News) -

Tối 24/10, trước khi lên đường tới châu Á, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng ông “rất cởi mở” với ý tưởng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu có cơ hội.

“Tôi và ông ấy từng có mối quan hệ rất tốt. Hãy cứ nói rằng tôi sẵn sàng", ông Trump nói, nở nụ cười quen thuộc khi được hỏi về khả năng một cuộc gặp bất ngờ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau bên trong Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên vào ngày 30/6/2019, tại Bàn Môn Điếm, Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images

Tuyên bố này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng đồn đoán rằng cuộc gặp Trump – Kim có thể diễn ra bên lề chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới.

Dù vậy, một quan chức cấp cao Nhà Trắng đã nhanh chóng hạ nhiệt kỳ vọng, khẳng định cuộc gặp “hiện không nằm trong lịch trình”.

“Dĩ nhiên Tổng thống từng bày tỏ sẵn lòng gặp ông Kim Jong-un trong tương lai, nhưng điều đó không nằm trong kế hoạch của chuyến đi này”, quan chức nói trong cuộc họp báo qua điện thoại với các phóng viên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cũng hé lộ “khả năng đáng kể” rằng hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau tại thành phố Gyeongju – nơi diễn ra Hội nghị cấp cao APEC vào tuần tới. “Tôi không muốn bỏ lỡ dù chỉ một phần trăm cơ hội", ông nói, đồng thời kêu gọi cả Washington và Bình Nhưỡng “đừng để cơ hội này trôi qua".

Đáng chú ý, ngay trong tuần qua, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn – động thái được giới quan sát cho là “vừa cảnh báo, vừa thăm dò” trước thềm sự kiện APEC.

Tháng trước, ông Kim Jong-un nói “vẫn giữ những kỷ niệm tốt đẹp” về Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời sẵn sàng đối thoại nếu Washington từ bỏ yêu cầu Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân.“Tôi nghĩ thực ra họ đã là một cường quốc hạt nhân rồi. Họ có rất nhiều vũ khí hạt nhân", ông Trump bình thản đáp khi được hỏi về lập trường này.

Trong nhiệm kỳ đầu làm tổng thống Mỹ, ông Trump đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ba lần – một kỷ lục trong lịch sử quan hệ Mỹ - Triều. Dù các cuộc đối thoại sau đó rơi vào bế tắc, hai bên gần đây đều phát tín hiệu muốn khởi động lại.

Theo kế hoạch, ông Trump sẽ lần lượt đến Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc trong chuyến công du kéo dài năm ngày – được đánh giá là phép thử quan trọng cho chính sách đối ngoại của ông trong nhiệm kỳ hai.

Tâm điểm của chuyến đi sẽ là cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Diễn đàn APEC ở Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo dự kiến bàn về một thỏa thuận thương mại nhằm chấm dứt cuộc chiến thuế quan đã kéo dài suốt năm qua.

“Chúng tôi sẽ có một cuộc gặp rất tốt đẹp", ông Trump nói, tỏ ra lạc quan rằng Bắc Kinh sẽ đồng ý với một thỏa thuận tránh mức thuế 100% có hiệu lực từ tháng 11.

Dù tâm điểm là thương mại, giới phân tích cho rằng Trump cũng muốn tận dụng chuyến đi này để tái khẳng định vị thế “người kiến tạo hòa bình” – hình ảnh mà ông từng theo đuổi trong các cuộc gặp với ông Kim Jong-un trước đây.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8, ông Trump tiết lộ: “Một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại ông ấy. Tôi mong chờ điều đó. Ông ấy từng rất tốt với tôi".