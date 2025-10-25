Đặc phái viên Nga tới Mỹ sau lệnh trừng phạt của ông Trump

Chuyến đi của ông Dmitriev diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt lên 2 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Bên cạnh đó, cuộc gặp giữa hai Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin dự kiến diễn ra ở Hungary bị hoãn vô thời hạn.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev. Ảnh: Reuters

Ông Dmitriev là đặc phái viên về đầu tư và hợp tác kinh tế của Tổng thống Nga Putin. Viết trên mạng xã hội X, ông Dmitriev cho biết, chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ lâu theo lời mời từ phía Mỹ. Ông tới Mỹ để tiếp tục đối thoại. Theo ông Dmitriev, cuộc đối thoại rất quan trọng đối với thế giới và Mỹ cần hiểu đầy đủ về lập trường của Nga cũng như tôn trọng lợi ích quốc gia của nước này.

Tại Miami, ông Dmitriev sẽ gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff. Ông Witkoff là người phụ trách các chương trình nghị sự giữa Mỹ và Nga. Ông đã nhiều lần gặp Tổng thống Nga Putin ở Moskva.

Dự kiến cuộc gặp giữa hai đặc phái viên sẽ trao đổi về căng thẳng dẫn tới việc Tổng thống Trump ban hành gói trừng phạt với Nga. Việc trừng phạt lên 2 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất nước Nga đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận của ông Trump trong vấn đề chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Nga phản đối lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của ông Trump, yêu cầu giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của xung đột với Ukraine.