Ông Trump lệnh thử lại vũ khí hạt nhân, Nga phản ứng thế nào?

(VTC News) -

Ngày 30/10, điện Kremlin đưa ra những thông tin đầu tiên liên quan đến lệnh thử nghiệm hạt nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cụ thể, Nga phản ứng thận trọng trước hành động này, dù chưa thử nghiệm nhưng Moskva sẽ làm theo nếu Washington thực hiện.

"Tổng thống Trump đề cập trong tuyên bố của mình rằng các quốc gia khác đang tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, chúng tôi không biết có quốc gia nào đang thử nghiệm hay không", người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: Getty)

Nga không nhận được thông báo nào từ Mỹ về việc thay đổi lập trường của Washington đối với vấn đề này. Khi được hỏi liệu điện Kremlin có cảm thấy cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới được châm ngòi bởi những phát biểu của ông Trump hay không, ông Peskov trả lời: "Không hẳn vậy".

Ông Peskov nhấn mạnh thử nghiệm của tên lửa hành trình Burevestnik vào ngày 21/10 và siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon vào ngày 28/10 chắc chắn không phải là thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Hôm nay, Tổng thống Trump tuyên bố đã chỉ đạo Lầu Năm Góc ngay lập tức nối lại hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Do các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức”.

Ông nhấn mạnh rằng Mỹ cần duy trì cân bằng chiến lược với Moskva và Bắc Kinh: “Nga đứng thứ hai, Trung Quốc xếp thứ ba nhưng sẽ bắt kịp trong 5 năm tới.”

Quyết định này được đưa ra chỉ chưa đầy một giờ trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc, trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận đình chiến cho cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp nhau kể từ năm 2019.

Mỹ ngừng thử nghiệm hạt nhân từ năm 1992, với vụ thử hạt nhân đầy đủ cuối cùng có mật danh “Divider” được tiến hành tại Khu An ninh Quốc gia Nevada.

Kể từ đó, Mỹ vẫn thực hiện các thử nghiệm mô phỏng trên máy tính, kiểm tra tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và các thử nghiệm “dưới ngưỡng nổ” để bảo đảm kho vũ khí duy trì hiệu quả.