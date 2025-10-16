Ông Trump ký lệnh trả lương cho quân nhân Mỹ trong thời gian chính phủ đóng cửa

(VTC News) -

Theo văn bản sắc lệnh hành pháp được Nhà Trắng chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth "sử dụng những khoản tiền còn lại được Quốc hội phân bổ chi tiêu trong Năm tài chính 2026 để trả lương và trợ cấp cho quân nhân đang tại ngũ".

Khi sự đối đầu giữa đảng Cộng hòa của ông Trump và đảng Dân chủ tại Quốc hội kéo dài sang tuần thứ ba, có đến 1,3 triệu quân nhân Mỹ có nguy cơ mất tiền lương vào giữa tháng này.

Chính phủ Mỹ đóng cửa sắp bước sang tuần thứ 3. (Ảnh: NYTIMES)

Trong thời gian chính phủ đóng cửa, các quân nhân vẫn làm nhiệm vụ như ngày thường. Công việc của họ được xem là thiết yếu đối với an ninh quốc gia.

Kể từ năm 1981 đến nay, chính phủ Mỹ ghi nhận 15 lần đóng cửa, nhưng hầu hết chỉ diễn ra trong một hoặc hai ngày. Lần dài nhất diễn ra vào nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump trong 35 ngày hồi năm 2018 - 2019.

Ở những lần đóng cửa trước, quân nhân tại ngũ vẫn được chi trả lương như bình thường. Mới đây, ông Trump cũng hứa những nhân viên làm việc trong ngành dịch vụ vẫn nhận được tiền lương và chính quyền của ông sẽ sử dụng quỹ nghiên cứu - phát triển của Bộ Quốc phòng để chi trả cho các khoản kiểm tra.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nguồn tiền để chi trả tiền lương tiếp theo của quân đội vào cuối tháng 10 sẽ đến từ đâu.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cáo buộc đảng Dân chủ bắt quân đội làm "con tin" bằng cách từ chối chấp thuận kế hoạch chi tiêu của đảng Cộng hòa để mở cửa lại chính phủ.

Trong cuộc bỏ phiếu gần nhất, thượng viện tiếp tục bác bỏ dự luật mở cửa lại Chính phủ Mỹ. Dự luật được đưa ra bỏ phiếu lần thứ tám tại thượng viện, với tỷ lệ 49 phiếu thuận, 45 phiếu chống. Dự luật có điều khoản cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động tới cuối tháng 11 và cần ít nhất 60 phiếu để thông qua.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Catherine Cortez Masto và Angus King bỏ phiếu ủng hộ đảng Cộng hòa, như họ làm trong gần hai tuần qua. Trong khi thượng nghị sĩ Rand Paul tiếp tục là người duy nhất trong đảng Cộng hòa bỏ phiếu phản đối dự luật.