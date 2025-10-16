Ông Trump tuyên bố 'chiến tranh thương mại' với Trung Quốc

(VTC News) -

Hai tuần trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump ​​với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump nói với các phóng viên rằng cuộc tranh cãi của ông với Trung Quốc về thương mại đã bùng phát thành một cuộc chiến thương mại toàn diện.

Khi phóng viên hỏi liệu Mỹ có rơi vào một "cuộc chiến tranh thương mại kéo dài" với Trung Quốc hay không nếu không thể đạt được thỏa thuận tại Hàn Quốc vào cuối tháng này, tổng thống trả lời: "Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến thương mại rồi".

"Chúng ta đang áp thuế 100%", ông Trump nói, ám chỉ đến mức thuế mà ông đã đe dọa áp dụng với Trung Quốc gần đây. "Nếu không áp thuế, chúng ta sẽ bị coi là kẻ vô dụng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Vào ngày 14/10, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngừng mua dầu ăn từ Trung Quốc để đáp trả quyết định của Trung Quốc loại Mỹ khỏi danh sách nhà cung cấp đậu nành. Ông Trump gọi đó là một "Hành động thù địch về kinh tế" trong bài đăng trên Truth Social.

Theo Hiệp hội Đậu nành Mỹ, Trung Quốc là nước mua đậu nành lớn nhất của Mỹ.

Trung Quốc ngừng mua đậu nành Mỹ như một biện pháp trả đũa đối với mức thuế quan mà ông Trump áp đặt vào tháng 4, thay vào đó chuyển nguồn cung sang Argentina và Brazil.

Quyết định hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc vào ngày 10/10 châm ngòi cho vòng hai các hành động trả đũa sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế "có đi có lại" lên hàng chục quốc gia vào tháng 4. Mỹ từng đạt thỏa thuận đình chiến thuế quan với Trung Quốc vào tháng 8, tạm dừng áp thuế trong 90 ngày.

Ông Trump đáp trả các hạn chế của Trung Quốc đối với khoáng sản đất hiếm, vốn rất thiết yếu cho ngành công nghiệp Mỹ, bằng cách tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/11. Mức thuế này sẽ được áp dụng ngoài mức thuế 30% mà Mỹ hiện đang áp dụng đối với hàng hóa từ Trung Quốc.

Từ năm 2020 đến năm 2023, Trung Quốc chiếm 70% lượng đất hiếm nhập khẩu của Mỹ, được sử dụng trong sản xuất nam châm, thiết bị điện tử và hệ thống quốc phòng.

Ông Trump và ông Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ gặp nhau tại Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào ngày 31/10 tại Seoul, Hàn Quốc.