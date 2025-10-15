Dự luật mở cửa lại Chính phủ Mỹ tiếp tục bị bác bỏ

(VTC News) -

Dự luật mở cửa lại Chính phủ Mỹ do đảng Cộng hòa đề xuất được đưa ra bỏ phiếu lần thứ tám tại thượng viện, với tỷ lệ 49 phiếu thuận, 45 phiếu chống. Dự luật có điều khoản cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động tới cuối tháng 11 và cần ít nhất 60 phiếu để thông qua.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Catherine Cortez Masto và Angus King bỏ phiếu ủng hộ đảng Cộng hòa, như họ làm trong gần hai tuần qua. Trong khi thượng nghị sĩ Rand Paul tiếp tục là người duy nhất trong đảng Cộng hòa bỏ phiếu phản đối dự luật.

Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Cuộc bỏ phiếu diễn ra khi hai bên vẫn đang bế tắc, không bên nào muốn nhượng bộ.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại thượng viện John Thune cho hay: "Tôi đoán đảng Dân chủ sẽ không hài lòng cho đến khi gia đình những quân nhân và nhân viên chính phủ phải xếp hàng dài tại các ngân hàng thực phẩm (nơi phát thực phẩm miễn phí), tìm đến dịch vụ cho vay lãi cao hay không thanh toán nổi những mặt hàng thiết yếu".

Ông John Thune cũng chỉ trích mạnh mẽ báo cáo và cho rằng đảng Dân chủ sẵn sàng để tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài "thêm vài tuần nữa".

“Trong khi gia đình quân nhân và nhân viên chính phủ đang vô cùng căng thẳng thì ít nhất cuộc sống của các Thượng nghị sĩ Dân chủ đang ngày càng tốt hơn”, ông John Thune tiếp tục nói.

Đảng Dân chủ nhiều lần kêu gọi thỏa thuận về tài trợ của chính phủ đều phải bao gồm việc gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA) sắp hết hạn vào cuối năm.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa khẳng định những cuộc đàm phán về khoản tín dụng đó chỉ có thể diễn ra sau khi chính phủ mở cửa trở lại và công khai kêu gọi thêm 5 đảng viên Dân chủ ủng hộ họ làm như vậy.

Kể từ năm 1981 đến nay, chính phủ Mỹ ghi nhận 15 lần đóng cửa, nhưng hầu hết chỉ diễn ra trong một hoặc hai ngày. Lần dài nhất diễn ra vào nhiệm kỳ đầu của ông Trump trong 35 ngày hồi năm 2018 - 2019.