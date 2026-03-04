Sức mạnh dàn khí tài quân sự được Mỹ - Israel và Iran tung vào cuộc xung đột

(VTC News) -

Căn cứ quân sự của Mỹ trúng tên lửa Iran.

Ngày 28/2, Mỹ cùng với Israel phát động cuộc tấn công lớn vào Iran, viện dẫn tham vọng hạt nhân của Iran và mong muốn thay đổi chính phủ làm nguyên nhân dẫn đến động thái này. Ngay lập tức, Iran đáp trả bằng hàng loạt cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ của Mỹ trong khu vực khiến xung đột leo thang.

Tất cả các bên đều triển khai hệ thống vũ khí hiện đại nhất như máy bay tàng hình, tàu chiến, UAV, hệ thống phòng thủ tên lửa... Thậm chí, có một loại số loại vũ khí được cho là lần đầu tiên lộ diện.

Mỹ - Israel - Iran sử dụng nhiều loại vũ khí tiên tiến trong cuộc xung đột lần này.

Chiến lược tên lửa của Iran

Lực lượng tên lửa của Iran đóng vai trò trung tâm trong cách thức nước này chiến đấu và phát tín hiệu. Nhiều nhà phân tích quốc phòng mô tả đây là lực lượng tên lửa lớn nhất và đa dạng nhất ở Trung Đông, bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình được thiết kế để giúp Tehran có tầm bắn ngay cả khi không có lực lượng không quân hiện đại.

Quan chức Iran xem chương trình tên lửa của nước này là xương sống của khả năng răn đe, một phần vì lực lượng không quân dựa vào máy bay đã cũ. Chính phủ phương Tây lập luận rằng tên lửa của Iran làm gia tăng bất ổn khu vực và có thể hỗ trợ vai trò vận chuyển vũ khí hạt nhân trong tương lai - một cáo buộc mà Tehran bác bỏ.

Tên lửa đạn đạo tầm xa nhất của Iran có thể bay xa từ 2.000 km đến 2.500 km. Điều đó có nghĩa là những tên lửa này có thể vươn tới Israel, các căn cứ liên kết với Mỹ trên khắp vùng Vịnh và phần lớn khu vực rộng lớn hơn nhưng trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump và một số người trong phe ông, những tên lửa này không thể bay đến gần Mỹ.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Iran có thể đã sử dụng Fattah - loại tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) của Iran với đầu đạn có khả năng cơ động cao, giúp né tránh nhiều tên lửa đánh chặn do hệ thống phòng không của khu vực mục tiêu phóng ra.

Phiên bản nâng cấp Fattah-2 được công bố vào tháng 11/2023, đẩy công nghệ hypersonic của Iran lên một tầm cao mới bằng cách tích hợp phương tiện lướt hypersonic (HGV) thực thụ.

Theo tạp chí Military Watch, Fattah-2 sử dụng phương tiện lượn siêu thanh thay vì phương tiện tái nhập khí quyển của tên lửa đạn đạo, cho phép nó cơ động cả theo phương thẳng đứng và phương ngang, duy trì tốc độ tái nhập khí quyển cao hơn nhiều và tiếp cận mục tiêu từ những hướng không ngờ tới.

Kho tên lửa "khủng" nhất Trung Đông của Iran (Video: Republic World)

Ngoài ra, hãng thông tấn nhà nước Iran Fars News Agency công bố cho thấy hàng loạt máy bay không người lái xếp hàng dài trong đường hầm ngầm hoặc được chất lên bệ phóng tên lửa. Video cho thấy tên lửa và máy bay không người lái được phóng từ nhiều khu vực và bắn vào những nơi mà hãng tin Fars cho là "căn cứ của Mỹ".

Tương tự, quân đội Israel cũng thông tin Iran phóng một loạt tên lửa mới về phía Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết: “Các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa”, đồng thời cho biết thêm các cảnh báo sơ bộ đã được gửi đến điện thoại di động ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, phía Israel không tiết lộ cụ thể loại tên lửa Iran sử dụng là loại tên lửa nào.

Dàn tên lửa, UAV Mỹ lần đầu thực chiến

Trong cuộc tấn công vào Iran, Mỹ chính thức trình làng máy bay ném bom tàng hình B2 - dòng máy bay cánh dơi có giá hơn 1 tỉ USD mỗi chiếc được xem là “vedette” của Không quân Mỹ. Loại thiết bị này được trang bị 4 động cơ phản lực, B2 có thể mang cả vũ khí thông thường và hạt nhân với tầm bay liên lục địa và khả năng tiếp nhiên liệu trên không.

Israel tấn công mục tiêu Iran.

Máy bay ném bom tàng hình B2 có thể mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí thông thường và nhiệt hạch. Chiến đấu cơ này từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.

Chiến dịch liên thủ giữa Mỹ và Israel khởi động cuối tuần trước cũng ghi nhận màn ra quân của máy bay không người lái (drone) cảm tử LUCAS. Hệ thống LUCAS về cơ bản là phiên bản nhái của máy bay không người lái Shahed 136 do Iran thiết kế, được Nga sử dụng số lượng lớn trong cuộc chiến với Ukraine.

Hệ thống này được mô tả có cách tiếp cận tương tự dòng UAV Shahed của Iran, tức dựa trên số lượng lớn và chi phí thấp để gây quá tải phòng không đối phương. Theo Reuters, mỗi chiếc LUCAS có giá khoảng 35.000 USD.

Tên lửa Tomahawk do khu trục hạm USS Spruance khai hỏa hôm 28/2.

Cùng với đó, lực lượng tàu chiến Mỹ tham gia chiến dịch ở Trung Đông bao gồm nhiều tàu sân bay và các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. Trong đó, 2 tàu sân bay của Mỹ, USS Abraham Lincoln và USS Gerald R.Ford hiện đang lần lượt giữ vị trí ở biển Ả Rập và biển Địa Trung Hải.

Đi cùng hệ thống hàng không mẫu hạm là tàu khu trục được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis. Hệ thống này có thể bảo vệ cả tàu sân bay và các tài sản trên bờ.

Dữ liệu và hình ảnh do quân đội Mỹ công bố còn cho thấy sự tham gia của tiêm kích F-35 và F/A-18. Theo tạp chí Aviation Week, Wahington có thể đã triển khai thêm F-15 trong cuộc tấn công vào Iran.

Trong đó, F-35 với khả năng tàng hình và tích hợp cảm biến cao cấp, đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện nguồn phát radar và tấn công trong môi trường phòng thủ dày đặc. F/A-18 dù khả năng tàng hình hạn chế nhưng lại có ưu thế về tính linh hoạt và tải trọng vũ khí. Trong khi F-15 thực sự được sử dụng, loại máy bay này sẽ bổ sung thêm tầm bay và khả năng mang tải lớn.

Cuối cùng về mặt trận phòng thủ, Mỹ sử dụng các hệ thống Patriot, THAAD và máy bay cảnh báo sớm AWACS.

Tác chiến trên không

Nhìn chung trong các chiến dịch quân sự quy mô lớn, Israel sử dụng hai loại tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ máy bay là Rampage và Blue Sparrow. Những vũ khí này cho phép lực lượng không quân tấn công chính xác mục tiêu chiến lược từ khoảng cách xa mà không cần xâm nhập sâu vào không phận đối phương.

Israel cũng được cho sử dụng tên lửa tầm xa như Delilah và Rampage trong cuộc tấn công vào Iran. Loại vũ khí này cho phép máy bay khai hỏa từ ngoài vùng tác chiến của hệ thống phòng không đối phương, qua đó giảm thiểu rủi ro cho phi công và phương tiện.

Video mô phỏng do Không quân Israel công bố ngày 28 tháng 2 năm 2026. (Ảnh: Không quân Israel)

Ngoài ra, Israel triển khai năng lực không quân hiện đại nhằm phối hợp và yểm trợ đòn tấn công trên không như tiêm kích tàng hình F-35I “Adir” - biến thể do Israel phát triển dựa trên tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất với khả năng xâm nhập không phận nhờ thiết kế giảm phản xạ radar cùng hệ thống cảm biến tích hợp.

Các máy bay này không chỉ thực hiện nhiệm vụ thu thập tình báo mà còn tiến hành không kích chính xác trong môi trường phòng không dày đặc. Song song đó, tiêm kích tấn công F-15I “Ra’am” đảm nhiệm vai trò mang tải trọng lớn, sở hữu tầm bay xa, phù hợp với các đòn đánh chiều sâu.

Israel cũng sử dụng hệ thống bom dẫn đường chính xác - chẳng hạn như bộ kit SPICE để nâng cấp bom thông thường thành vũ khí thông minh có khả năng tự dẫn bằng nhiều cơ chế khác nhau. Đáng chú ý, các loại bom này vẫn duy trì độ chính xác cao ngay cả khi tín hiệu GPS bị gây nhiễu, giúp tăng hiệu quả tấn công đối với các mục tiêu kiên cố hoặc được bảo vệ nghiêm ngặt.

Nhìn chung, Israel đang kết hợp giữa năng lực tàng hình, hỏa lực tầm xa và vũ khí dẫn đường chính xác nhằm tạo ưu thế trong môi trường phòng không phức tạp, đồng thời mở rộng chiều sâu của chiến dịch thâm nhập sâu vào Iran.