Thời sự quốc tế ngày 7/8: Mỹ sẽ áp thuế 100% với chất bán dẫn

(VTC News) -

Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với chất bán dẫn

Tổng thống Donald Trump dự kiến áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu bao gồm chất bán dẫn, nhưng sẽ miễn trừ đối với những công ty chuyển sản xuất trở lại Mỹ.

Ông Trump phát biểu: "Chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế rất lớn đối với chip và chất bán dẫn, nhưng tin tốt cho các công ty như Apple là nếu đang xây dựng trụ sở sản xuất tại Mỹ hoặc cam kết xây dựng, chắc chắn sẽ xây dựng tại Mỹ thì sẽ không phải chịu thuế.

Nói cách khác, chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế khoảng 100% đối với chip và chất bán dẫn. Nhưng nếu xây dựng tại Mỹ, bạn sẽ không phải trả khoản phí thuế nào".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Vài giờ sau khi áp thuế trừng phạt 25% đối với hàng nhập khẩu của Ấn Độ vì nước này vẫn tiếp tục mua dầu của Nga, Tổng thống Trump cũng ám chỉ Trung Quốc có thể là nước tiếp theo.

"Có thể xảy ra", ông Trump trả lời khi được hỏi liệu ông có kế hoạch tương tự để áp dụng thêm thuế quan đối với Trung Quốc hay không.

Ukraine từ chối nhận 1.000 tù binh chiến tranh

Nhà đàm phán chính của Nga Vladimir Medinsky tiết lộ cuộc trao đổi tù binh lần thứ hai giữa Nga và Ukraine gặp nhiều khó khăn và cuộc trao đổi thứ 3 vẫn chưa thể bắt đầu do Kiev từ chối nhận lại khoảng 1.000 binh lính của mình.

"Có khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine bị bắt mà Kiev từ chối tiếp nhận. Vì lý do này, cuộc trao đổi thứ hai diễn ra rất khó khăn và cuộc trao đổi thứ 3 vẫn chưa bắt đầu", ông Medinsky viết trên Telegram, kèm theo ảnh tù binh chiến tranh.

Ông Trump sẵn sàng gặp Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump "cởi mở" với ý tưởng tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh quan chức Nga đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gặp ông Trump.

“Người Nga bày tỏ mong muốn được gặp Tổng thống Trump và Tổng thống cũng sẵn sàng gặp cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky”, bà Leavitt thông tin.

Vào ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ông có thể gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin "rất sớm". Tuy nhiên, ông không tiết lộ địa điểm diễn ra cuộc gặp.