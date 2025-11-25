Ông Trump điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản sau cuộc nói chuyện với ông Tập

(VTC News) -

Theo Reuters, đây là cuộc điện đàm đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản có phát ngôn gây tranh cãi về Đài Loan (Trung Quốc), dẫn đến căng thẳng ngoại giao lớn với Bắc Kinh.

"Tổng thống Trump đã giải thích ngắn gọn về tình hình quan hệ Mỹ-Trung gần đây", bà Takaichi nói với các phóng viên sau cuộc gọi với ông Trump hôm 25/11, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

"Tổng thống Trump nói rằng ông ấy và tôi là những người bạn rất tốt, và ông ấy sẽ rất vui khi nhận được cuộc gọi từ tôi bất cứ lúc nào", bà nói thêm. Nhà Trắng chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về cuộc gọi này.

Tại cuộc họp báo thường kỳ cùng ngày, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara phát biểu với các phóng viên rằng "sự ổn định của quan hệ Mỹ-Trung là vô cùng quan trọng đối với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Nhật Bản".

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ông Trump có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24/11. Theo Tân Hoa xã, trong cuộc thảo luận, ông Tập nói với ông Trump rằng việc Đài Loan "trở về với Trung Quốc" là một phần quan trọng trong tầm nhìn của Bắc Kinh về trật tự thế giới.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump sau đó ca ngợi những tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên, nhưng không đề cập đến các cuộc thảo luận về Đài Loan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc cực kỳ bền chặt! Cuộc gọi này là sự tiếp nối cuộc gặp rất thành công của chúng tôi tại Hàn Quốc diễn ra vào ba tuần trước. Kể từ đó, hai nước có những tiến triển đáng kể trong việc duy trì thỏa thuận hiện hành và chính xác".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết thêm ông đã chấp nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026 và mời ông Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào cuối năm nay.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với phóng viên rằng nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc chủ yếu tập trung vào thương mại và kéo dài trong khoảng một giờ.