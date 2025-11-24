Nhật Bản sẽ triển khai tên lửa tới đảo gần Đài Loan

(VTC News) -

Theo Japan Times, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết nước này đang trên đà triển khai tên lửa tới đảo Yonaguni, miền nam Nhật Bản, gần Đài Loan (Trung Quốc).

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đến thăm căn cứ quân sự trên đảo này hôm 23/11 (giờ địa phương). Ông Koizumi nói, kế hoạch triển khai tên lửa tới căn cứ này đang được tiến hành đúng tiến độ.

"Việc triển khai này có thể giúp giảm nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công vũ trang vào đất nước chúng tôi", ông Shinjiro Koizumi phát biểu với các phóng viên khi kết thúc chuyến thăm. Dù vậy, ông cho rằng "quan điểm nói việc này sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực là không chính xác".

Tên lửa đất đối không Type 03 Chu-SAM. (Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản)

Cụ thể, Nhật Bản đang có kế hoạch triển khai tên lửa đất đối không tầm trung trên đảo Yonaguni. Đảo này cách Đài Loan khoảng 110 km về phía đông. Kế hoạch là một phần trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm tăng cường quân sự trên chuỗi đảo phía nam.

Theo Japan Times, thông tin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan đang âm ỉ.

Tờ Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc, sau phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, đăng bài trích dẫn các nhà phân tích Trung Quốc bình luận sự việc sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng.

Trước đó, Trung Quốc đã đưa vấn đề căng thẳng với Nhật Bản lên Liên hợp quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc - Phó Thông gửi thư tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cho rằng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có “hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế” và các chuẩn mực ngoại giao khi phát biểu rằng, một cuộc tấn công của Trung Quốc đại lục vào đảo Đài Loan có thể kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo.

Theo truyền thông, một nhà ngoại giao cấp cao Nhật Bản đã tới Bắc Kinh để giải tỏa căng thẳng ngoại giao sau phát biểu gây tranh cãi của Thủ tướng Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan.

Trong khi đó, Bắc Kinh có nhiều động thái như kêu gọi công dân tạm dừng du lịch tới Nhật Bản và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường không gặp bà Takaichi bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi.