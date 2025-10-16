Ông Trump cho phép Israel tiếp tục chiến đấu nếu Hamas phá vỡ lệnh ngừng bắn

(VTC News) -

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc cho phép Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục hành động quân sự ở Gaza nếu Hamas từ chối tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và lực lượng Israel có thể quay trở lại đường phố "ngay khi tôi ra lệnh".

Ông Trump cho hay: "Tôi đang nghĩ về điều đó. Israel sẽ quay lại những con phố đó ngay khi tôi ra lệnh. Nếu Israel có thể vào và đánh cho bọn chúng một trận nhừ tử, họ đã làm rồi. Tôi phải ngăn cản họ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Những gì đang xảy ra với Hamas - mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết", ông Trump tiếp tục nói.

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Israel cáo buộc Hamas không tuân thủ thỏa thuận trao trả con tin, cả sống lẫn tử vong, như một phần của thỏa thuận chấm dứt giao tranh ở Gaza.

Điều này gây ra sự phẫn nộ ngày càng tăng khi chính quyền Israel thông báo với Liên hợp quốc rằng các chuyến hàng viện trợ nhân đạo dự kiến ​​được phép vào Gaza sẽ bị giảm hoặc trì hoãn, do số lượng con tin thiệt mạng trao trả còn ít. Tuy nhiên, cho đến nay, lệnh ngừng bắn mong manh vẫn được duy trì.

Tổng thống Trump lưu ý việc giải cứu con tin còn sống là vô cùng quan trọng.

Cùng thời điểm, Reuters dẫn lời cố vấn cấp cao của Mỹ đưa tin Washington tìm cách thiết lập sự ổn định cơ bản cho Gaza và đang lên kế hoạch đưa lực lượng quốc tế vào vùng đất này.

Cố vấn cấp cao giấu tên của Mỹ thông tin: "Hiện tại, điều chúng tôi muốn đạt được chỉ là ổn định tình hình cơ bản. Lực lượng ổn định quốc tế đang bắt đầu được xây dựng".

Tờ Reuters dẫn lời cố vấn cấp cao khác tiết lộ thêm trong số những quốc gia mà Mỹ đang đàm phán về việc đóng góp cho lực lượng này có Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập, Qatar và Azerbaijan. Sẽ không có ai ép buộc người dân Gaza rời khỏi vùng đất Palestine.