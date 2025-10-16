Mỹ lập kế hoạch triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza

(VTC News) -

Cố vấn cấp cao giấu tên của Mỹ thông tin: "Hiện tại, điều chúng tôi muốn đạt được chỉ là ổn định tình hình cơ bản. Lực lượng ổn định quốc tế đang bắt đầu được xây dựng".

Tờ Reuters dẫn lời cố vấn cấp cao khác tiết lộ thêm trong số những quốc gia mà Mỹ đang đàm phán về việc đóng góp cho lực lượng này có Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập, Qatar và Azerbaijan. Sẽ không có ai ép buộc người dân Gaza rời khỏi vùng đất Palestine.

Xe tăng của Israel đang diễn tập ở Gaza, nhìn từ phía biên giới Israel. (Ảnh: Reuters)

"Điều chúng tôi từng nói rất rõ ràng là viện trợ sẽ được chuyển đến, nhưng không có khoản tiền tái thiết nào được chuyển đến khu vực do Hamas kiểm soát. Chúng tôi đang xem xét việc bắt đầu tái thiết ở những khu vực hiện không có Hamas, không có khủng bố", cố vấn thứ nhất nhấn mạnh.

Trước đó, Nhà Trắng đã công bố thỏa thuận được ký kết tại Ai Cập nhằm đạt được hòa bình ở Trung Đông, với tên gọi "Thỏa thuận Hòa bình Trump".

Tuyên bố có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với các nhà lãnh đạo khu vực là Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi của Ai Cập, Quốc vương Tamim bin Hamad Al-Thani của Qatar và Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan của Thổ Nhĩ Kỳ, ca ngợi điều mà họ gọi là "cam kết thực sự mang tính lịch sử" của tất cả các bên trong việc thực hiện thỏa thuận.

Văn kiện nhấn mạnh cam kết chấm dứt hơn hai năm xung đột và vạch ra tầm nhìn chung về khu vực được định nghĩa bởi "hy vọng, an ninh và tầm nhìn chung về hòa bình và thịnh vượng", nhưng không nêu chi tiết.

"Chúng tôi hiểu rằng hòa bình lâu dài sẽ là hòa bình mà cả người Palestine và Israel đều có thể thịnh vượng với các quyền con người cơ bản được bảo vệ, an ninh được đảm bảo và phẩm giá của họ được tôn trọng", thỏa thuận nêu rõ.

Thỏa thuận tái khẳng định mong muốn giải quyết các tranh chấp trong tương lai thông qua ngoại giao thay vì xung đột kéo dài, đồng thời khẳng định: "Đây là một chương mới cho khu vực".