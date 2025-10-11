Israel không kích miền Nam Lebanon, 8 người thương vong

(VTC News) -

Vụ không kích đánh trúng một khu vực buôn bán máy móc hạng nặng, phá hủy nhiều phương tiện và làm gián đoạn tuyến đường huyết mạch nối Beirut với miền Nam. Phía Israel cho rằng mục tiêu là các thiết bị được phong trào Hezbollah sử dụng để tái thiết cơ sở hạ tầng quân sự.

Nhiều phương tiện bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel, tại làng Msayleh, miền Nam Lebanon, ngày 11/10/2025. Ảnh: AP

Cùng lúc đó, các máy bay không người lái của Israel xuất hiện trên bầu trời thủ đô và các khu vực ngoại ô phía Nam.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun lên án vụ tấn công, gọi đây là “hành vi xâm phạm trắng trợn vào cơ sở hạ tầng dân sự” và “đặc biệt nguy hiểm khi diễn ra ngay sau thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza”.

Đây là một trong nhiều vụ vi phạm lệnh ngừng bắn được ký giữa Israel và Hezbollah từ tháng 11/2024. Theo Liên Hợp Quốc, các cuộc không kích của Israel kể từ đó đã khiến ít nhất 103 dân thường Lebanon thiệt mạng. Hiện Israel vẫn duy trì lực lượng tại nhiều khu vực bên trong lãnh thổ Lebanon.

Chỉ vài ngày trước đó, Israel đã dùng máy bay không người lái tiêu diệt hai thành viên thuộc phong trào Hezbollah bị nghi liên quan hoạt động quân sự.

Hôm 10/10, Lebanon tuyên bố phá vỡ âm mưu đánh bom và ám sát của Israel nhằm vào buổi tưởng niệm cố lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah. Một số nghi phạm đã bị bắt giữ. Tại lễ tưởng niệm, Tổng thư ký Hezbollah Naim Qassem tuyên bố nhóm “sẽ không bao giờ giao nộp vũ khí”.

Đến nay, xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah đã khiến hơn 4.000 người ở Lebanon thiệt mạng, gây thiệt hại kinh tế khoảng 11 tỷ USD. Israel ghi nhận 127 người chết, trong đó có 80 binh sĩ. Cuộc chiến bùng nổ ngày 8/10/2023, khi phong trào Hezbollah phóng rocket vào miền Bắc Israel – chỉ một ngày sau vụ tấn công của Hamas ở miền Nam, khơi mào cho cuộc xung đột ở dải Gaza.

Tại Gaza, thỏa thuận ngừng bắn riêng cho phép hàng nghìn người Palestine trở về dù nhà cửa đổ nát, trong khi Liên Hợp Quốc chuẩn bị mở rộng viện trợ nhân đạo cho khu vực.