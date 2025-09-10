Qatar lên tiếng sau vụ Israel không kích vào Doha, Liên hợp quốc họp khẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 9/9, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cảnh báo nước này sẽ bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công chết người của Israel nhằm vào ban lãnh đạo của Phong trào Hồi giáo Hamas tại Doha, gọi đây là “thời khắc bước ngoặt” đối với khu vực.

Tuy nhiên, ông khẳng định bất chấp vụ tấn công, Qatar sẽ tiếp tục các nỗ lực hòa giải nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza.

Khói bốc lên sau các vụ nổ ở Doha, Qatar ngày 9/9/2025. (Ảnh: X/@Marwa__Osman)

Về phía Israel, trong tuyên bố mới nhất sau vụ không kích, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định không còn “sự miễn trừ” cho thủ lĩnh của các lực lượng thù địch ở những “nơi đặc biệt.”

Ông cũng nhấn mạnh cuộc chiến ở Gaza có thể kết thúc “ngay lập tức,” đồng thời khẳng định Israel đã chấp nhận các nguyên tắc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhằm chấm dứt xung đột.

Trước tình hình trên, các nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến tổ chức một cuộc họp khẩn vào 15h ngày 10/9 tại New York (theo giờ địa phương, tức 2h ngày 11/9 theo giờ Việt Nam) để phản ứng các cuộc không kích của Israel.

Cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của Algeria, Pakistan cùng nhiều quốc gia khác.

Trong diễn biến liên quan, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nhấn mạnh rằng cuộc không kích của Israel vi phạm luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar.

EU bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với chính quyền và nhân dân Qatar, đồng thời cho rằng cần phải tránh không để xảy ra bất kỳ sự leo thang xung đột nào ở Gaza. EU sẽ tiếp tục ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đều cho rằng cuộc không kích của Israel tại thủ đô Doha đã vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Qatar, đồng thời kéo theo nguy cơ căng thẳng leo thang hơn nữa tại khu vực Trung Đông.

Thủ tướng Anh nhấn mạnh "ưu tiên hàng đầu phải là ngừng bắn ngay lập tức, thả con tin và tăng cường viện trợ cho Gaza."

Cùng chung quan điểm trên, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide đã bày tỏ phản đối cuộc không kích của Israel tại Qatar, cho rằng đây là "hành vi vi phạm luật pháp quốc tế rất nghiêm trọng."

Tại Slovakia, Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu cũng bày tỏ quan ngại các cuộc không kích của Israel, coi đây là "hành động tấn công vào vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của Qatar. Bộ này cũng kêu gọi Israel tôn trọng luật pháp quốc tế.