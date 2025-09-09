Hiện trường vụ tập kích bất ngờ của Israel vào Thủ đô Doha của Qatar

Nhiều người có mặt tại hiện trường cho biết họ nghe tiếng nổ và nhìn thấy khói bốc lên từ khu Katara của thủ đô, rất gần khu vực dân cư sinh sống. Đây được xem là lần đầu tiên Israel triển khai một chiến dịch trực tiếp tại Qatar. (Ảnh: Getty)