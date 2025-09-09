Hiện trường vụ tập kích bất ngờ của Israel vào Thủ đô Doha của Qatar

Cột khói đen được nhìn thấy ở Thủ đô Doha, Qatar sau đòn tập kích của Israel. (Video: X)
Ngày 9/9, quân đội Israel xác nhận lực lượng nước này vừa thực hiện vụ tấn công nhằm vào lãnh đạo cấp cao của Hamas tại Thủ đô Doha, Qatar. Vụ tấn công diễn ra ngay sau khi Hamas tham gia cuộc đàm phán ngừng bắn với sự tham gia của quan chức Qata. (Ảnh: Reuters)
Nhiều người có mặt tại hiện trường cho biết họ nghe tiếng nổ và nhìn thấy khói bốc lên từ khu Katara của thủ đô, rất gần khu vực dân cư sinh sống. Đây được xem là lần đầu tiên Israel triển khai một chiến dịch trực tiếp tại Qatar. (Ảnh: Getty)
Trong bài đăng trên mạng xã hội, Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố Israel hành động đơn độc trong cuộc không kích vào Thủ đô Doha. (Ảnh: Reuters)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqae cũng lên án cuộc tấn công của Israel nhằm vào quan chức Hamas ở Doha và gọi đây là hành vi vi phạm "nguy hiểm" luật pháp quốc tế. (Ảnh: X/@Marwa__Osman)
Ngay sau khi cuộc tấn công xảy ra, khói đen từ Thủ đô Doha toả ra nhiều hướng. Đại sứ quán Mỹ tại Doha ban hành lệnh yêu cầu nhân viên và khuyến cáo công dân Mỹ ở Qatar nên ở yên tại chỗ.
Trong thông tin cập nhật mới nhất, Bộ Nội vụ Qatar thông tin những âm thanh nghe thấy trước đó ở Thủ đô Doha "là kết quả của cuộc tấn công vào khu dân cư của lực lượng Hamas". Tình hình hiện tại đã an toàn. (Ảnh: X/@Marwa__Osman)
