Ông Trump cảnh báo Hamas không sử dụng tù nhân Israel ở Gaza làm 'lá chắn sống'

(VTC News) -

Hôm 15/9, trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump Trump thông báo ông đã đọc một bản tin nói về việc lực lượng Hamas sẽ sử dụng tù nhân làm "lá chắn sống" trong bối cảnh Israel liên tục ném bom vào Gaza.

Ông Trump viết: "Tôi hy vọng nhà lãnh đạo Hamas biết họ sẽ phải đối mặt với điều gì nếu làm như vậy. Đây là hành động tàn bạo đối với con người, ít ai từng chứng kiến ​​trước đây. Đừng để điều này xảy ra, nếu không, tất cả đều bị huỷ bỏ. Thả tất cả con tin ngay!”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump thường xuyên đưa ra những lời đe dọa nhắm vào Hamas. Tuy nhiên, với việc hầu hết thủ lĩnh của lực lượng này bị tiêu diệt, hiện tại, vẫn chưa rõ Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục trừng phạt Hamas bằng cách nào.

Lời cảnh báo của ông Trump được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Israel sát hại 5 thành viên Hamas và một quan chức an ninh Qatar trong nỗ lực ám sát lãnh đạo cấp cao của Hamas tại thủ đô Doha, Qatar. Những người bị nhắm mục tiêu có liên quan đến hoạt động đàm phán lệnh ngừng bắn và đề xuất của chính Tổng thống Mỹ về tù nhân.

Hamas cho biết quan chức cấp cao của họ vẫn sống sót sau cuộc không kích. Cùng thời điểm, ông Trump lặp lại lời khẳng định Israel sẽ không tấn công Qatar nữa.

Đồng thời, ông Trump bày tỏ thái độ “không mấy hài lòng” về vụ Israel tấn công Qatar và cho biết ông sẽ đưa ra tuyên bố đầy đủ. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định quyết định tấn công thủ lĩnh Hamas tại Qatar là do Thủ tướng Netanyahu tự đưa ra, chứ không phải ông.

Đáp lại lời chỉ trích từ phía Mỹ, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon cho rằng quyết định thực hiện cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào nhà lãnh đạo Hamas ở Qatar là "đúng đắn".

Ông Danon nhấn mạnh: "Chúng tôi không phải lúc nào cũng hành động vì lợi ích của Mỹ. Chúng tôi phối hợp tốt, họ dành cho chúng tôi sự hỗ trợ đáng kinh ngạc, chúng tôi trân trọng điều đó, nhưng đôi khi chúng tôi phải tự đưa ra quyết định và thông báo cho Mỹ".