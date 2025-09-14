Israel ném bom vào thành phố Gaza, phá hủy ít nhất 30 toà nhà

(VTC News) -

Reuters dẫn lời quan chức Palestine cho biết lực lượng Israel phá hủy ít nhất 30 tòa nhà dân cư ở thành phố Gaza và buộc hàng nghìn người rời bỏ nhà cửa. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến Israel để thảo luận về tương lai của cuộc xung đột.

Trước đó, Israel nhiều lần cho biết họ có kế hoạch chiếm giữ thành phố Gaza, nơi khoảng 1 triệu người Palestine đang trú ẩn nhằm tiêu diệt lực lượng Hamas. Thời gian qua, Israel cũng tăng cường thực hiện các cuộc tấn công vào nơi mà họ gọi là thành trì cuối cùng của Hamas.

Khói bốc lên sau khi Israel ném bom vào thành phố Gaza. (Ảnh: Reuters)

Gần đây nhất, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan an ninh Shin Bet triển khai chiến dịch "Đỉnh Lửa" nhằm vào nhóm thủ lĩnh Hamas ở Thủ đô Doha. Cuộc tấn công sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác để hạn chế thương vong dân thường.

Kết quả, ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có con trai và một trợ lý của Khalil al-Hayya - lãnh đạo cấp cao của nhóm. Bộ Nội vụ Qatar thông tin thêm, trong số nạn nhân có một sĩ quan an ninh.

Thời điểm đó, ban lãnh đạo Hamas chuyển sang phòng khác để tổ chức cầu nguyện buổi chiều trước khi Israel tập kích vào Doha và vô tình bỏ quên chiếc điện thoại bị tình báo Israel theo dõi trên bàn họp. Điều này khiến hệ thống theo dõi của Israel, vốn dựa vào phát hiện tín hiệu để xác định mục tiêu ám sát, bị đánh lừa và phát lệnh không kích sai thời điểm.

Dự kiến vào ngày 15/9, Qatar sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp để thảo luận về động thái tiếp theo. Ông Rubio cho biết Washington muốn thảo luận về cách giải cứu 48 con tin - trong đó 20 người được cho là vẫn còn sống - bị Hamas giam giữ tại Gaza và tái thiết dải bờ biển này.

"Những gì xảy ra đã xảy ra rồi. Chúng tôi sẽ gặp giới lãnh đạo Israel. Chúng tôi sẽ thảo luận về tương lai", ông Rubio nói trước khi lên đường đến Israel.