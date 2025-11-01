Ông Trump bác bỏ kế hoạch tấn công quân sự vào Venezuela

(VTC News) -

Phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump từng nói hồi đầu tháng rằng Mỹ “không loại trừ khả năng không kích” nhằm chống nạn buôn lậu ma túy, trong bối cảnh hải quân Mỹ đã kiểm soát vùng biển ngoài khơi Venezuela.

Khi được hỏi liệu kế hoạch tấn công đó có còn được tính đến hay không, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Không”.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết, theo Tổng Thư ký Antonio Guterres, các cuộc tấn công của Mỹ ở vùng biển Caribbean là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Dujarric nói "đúng vậy” khi được hỏi liệu ông Guterres có đồng tình với phát biểu của Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk, người trước đó tuyên bố việc Mỹ tấn công các tàu thuyền ở vịnh Caribbean là vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Trước đó, vào ngày 23/10, chính quyền Venezuela cảnh báo Mỹ rằng nước này sở hữu tới 5.000 tên lửa của Nga và sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công.

Chính quyền Trump cũng được cho là đã lập danh sách bí mật các mục tiêu ở Venezuela mà Mỹ có thể tấn công theo lệnh của tổng thống. Các chuyên gia cho biết danh sách này dự kiến ​​bao gồm các cảng, sân bay và các địa điểm khác do Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro quản lý nhưng cũng được các băng đảng ma túy sử dụng để vận chuyển ma túy bất hợp pháp.

Danh sách mục tiêu được báo cáo cho các Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa vào đầu tuần này, cùng với việc tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn trong khu vực, bao gồm khoảng 10.000 binh sỹ, đã làm dấy lên suy đoán rằng Tổng thống Donald Trump có thể ra lệnh tấn công bất cứ lúc nào.

Lần gần nhất ông Trump ra lệnh tấn công quân sự quy mô lớn là tháng 6, với cuộc tấn công bất ngờ bằng máy bay ném bom tàng hình B-2 vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với công chúng hai ngày trước đó rằng ông Trump sẽ đưa ra quyết định về hành động quân sự "trong vòng hai tuần".

Theo New York Times, hoạt động này đã được lên kế hoạch và những bình luận của bà là một phần của chiến dịch đánh lạc hướng.