Tổng thống Trump cho phép CIA hoạt động bí mật tại Venezuela

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) triển khai các hoạt động bí mật tại Venezuela, đánh dấu bước leo thang mạnh mẽ trong nỗ lực gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Trump tại Phòng Bầu Dục. (Ảnh: Reuters)

Động thái leo thang

Theo New York Times, chỉ thị mật này là một phần trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump nhằm đưa ông Maduro rời khỏi vị trí cầm quyền.

Quyền hạn mới cho phép CIA tiến hành các chiến dịch tấn công ở Venezuela cũng như nhiều hoạt động tại khu vực Caribe. Tổng thống Trump cho biết ông đưa ra quyết định này vì làn sóng di cư vào Mỹ và nạn buôn bán ma tuý xuyên biên giới.

Tổng thống Mỹ khẳng định lực lượng chức năng đã kiểm soát hiệu quả các tuyến buôn lậu trên biển và hiện tập trung vào các tuyến đường bộ.

Reuters không thể xác minh độc lập cụ thể các hành động mà ông Trump đã cho phép. Nhà Trắng cũng từ chối bình luận thêm.

Phản ứng từ Venezuela

Chính phủ Venezuela cáo buộc phát ngôn của ông Trump vi phạm luật pháp quốc tế và cho rằng Washington đang hợp thức hóa một chiến dịch “thay đổi chế độ” nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ của nước này.

“Phái đoàn thường trực của chúng tôi tại Liên Hợp Quốc sẽ nêu vấn đề này trước Hội đồng Bảo an và Tổng Thư ký vào ngày mai, yêu cầu Mỹ chịu trách nhiệm”, Ngoại trưởng Yvan Gil viết trên Telegram.

Chiến dịch gây tranh cãi

Ông Trump nhiều lần cáo buộc Venezuela là trung tâm trung chuyển fentanyl – loại ma túy tổng hợp gây chết người – dù hồ sơ của Mỹ cho thấy Mexico mới là nguồn chính. Khi được hỏi lý do không triển khai lực lượng tuần duyên để chặn tàu buôn lậu như thông lệ, ông gọi đây là biện pháp “đúng chính trị” nhưng “không hiệu quả”.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã điều một lực lượng quân sự lớn đến phía nam vùng biển Caribe và tiến hành ít nhất 5 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cho là liên quan đến buôn lậu ma túy.

Chiến dịch này được xem là ví dụ mới nhất cho cách chính quyền Tổng thống Trump sử dụng sức mạnh quân sự Mỹ theo những cách mới và gây tranh cãi về mặt pháp lý — từ việc triển khai quân đội tại Los Angeles đến tiến hành các đòn tấn công chống khủng bố nhằm vào các nghi phạm buôn ma túy.

Lầu Năm Góc gần đây báo cáo với Quốc hội rằng Tổng thống Trump đã xác định Mỹ đang tham gia một “cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế” với các băng đảng ma túy.

Một số nghị sĩ, kể cả phía Đảng Cộng hòa, bày tỏ bức xúc vì chính quyền không cung cấp đủ thông tin về chiến dịch. Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nhấn mạnh: “Người dân Mỹ có quyền biết liệu chính quyền có đang đưa đất nước bước vào một cuộc xung đột mới, đe dọa an toàn của binh sĩ hoặc theo đuổi một chiến dịch thay đổi chế độ hay không”.