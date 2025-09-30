Ông Trịnh Xuân Trường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

(VTC News) -

Chiều 30/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và trao Quyết định.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020 -2025 vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chỉ định tham gia Đảng uỷ Quân khu I.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 – 2030 cho ông Trịnh Xuân Trường.

Ông Trịnh Xuân Trường (SN 1977, quê quán ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ) nay là tỉnh Ninh Bình.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; thạc sỹ Quản lý lý đô thị và công trình.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Trịnh Xuân Trường từng kinh qua các chức vụ như Phó Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026.

Tháng 2/2025, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khi tỉnh Lào Cai và Yên Bái hợp nhất vào ngày 1/7/2025, ông Trịnh Xuân Trường được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai mới.

Trước đó, ngày 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.