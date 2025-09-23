Ông Trịnh Việt Hùng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

(VTC News) -

Ngày 23/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tính bước ngoặt, có ý nghĩa lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Thái Nguyên mới sau khi hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, là mốc son trên con đường phát triển của tỉnh, cùng cả nước mở ra kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Đại hội, ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 65 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa I gồm 17 người.

Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, Bộ Chính trị chỉ định 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; công bố Quyết định chỉ định Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trịnh Việt Hùng, sinh ngày 1/10/1977, quê quán xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (cũ); trình độ học vấn Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Nông nghiệp, Kỹ sư Quản lý đất đai; được kết nạp Đảng ngày 24/9/2005. Trước tháng 6/2014, ông Trịnh Việt Hùng là Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tháng 6/2014, ông là Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Đồng Hỷ. Từ tháng 12/2015 - 12/2020, ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, ông Trịnh Việt Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016- 2021. Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Trịnh Việt Hùng được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 21/6/2021, ông tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngày 11/7/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã bầu ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 23/6/2025, theo Quyết định số 2160-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (cũ), giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.