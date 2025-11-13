Ông Trần Việt Tân: Thương hiệu Việt tự tin kể chuyện mình bằng di sản văn hóa

(VTC News) -

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2025 đã chính thức được phát động nhằm tôn vinh những ý tưởng quảng cáo xuất sắc, có giá trị ứng dụng vào thực tiễn, định vị bản sắc ngành Quảng cáo Việt Nam. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Giải thưởng được tổ chức, góp phần tạo nên sức bật cho ngành quảng cáo Việt Nam, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Nhận định từ cuộc thi, ông Trần Việt Tân, Phó Ban Tổ chức Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA, cho biết, các thương hiệu Việt đang tự tin hơn khi kể câu chuyện của mình bằng di sản văn hoá, vừa giữ bản sắc, vừa hòa nhập tinh hoa sáng tạo quốc tế.

Ông Trần Việt Tân - Phó Ban Tổ chức Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards.

Nhìn từ Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam – Vạn Xuân Awards do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khởi xướng, có thể thấy hành trình tôn vinh những sản phẩm đậm bản sắc dân tộc đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

Từ “Đi để trở về” của Biti’s Hunter, “Mãnh liệt tinh thần Việt” của VinFast, “Tôn vinh di sản, kiến tạo kỳ quan” của Sun Group, đến “Sải cánh vươn cao di sản Việt” của Vietnam Airlines, hay “Di sản trong từng tách cà phê” của Highlands Coffee... đều thể hiện một Việt Nam hiện đại, bản sắc, vị thế và đầy bản lĩnh…

Khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi xướng Đề án “Xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia: Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam” giai đoạn 2020–2030, không nhiều người hình dung được quy mô và sức ảnh hưởng mà giải thưởng này có thể đạt được. Nhưng với ông Trần Việt Tân - người có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo thì đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà là cơ hội để ngành Quảng cáo Việt Nam có một sân chơi cấp quốc gia, mang đậm tinh thần “Sáng tạo Việt – Lan tỏa giá trị”.

Từ những dấu ấn đạt được qua các năm, đến nay Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards trở thành giải thưởng cấp quốc gia uy tín hàng đầu tại Việt Nam về ngành quảng cáo sáng tạo. Năm 2023 ghi nhận chỉ khoảng 1.000 tác phẩm dự thi, quy tụ 200 thương hiệu cùng 150 chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia chấm giải và đồng hành. Năm 2024, con số này đã lên đến hơn 1.200 tác phẩm dự thi, 350 thương hiệu. Và đến năm 2025 đã có đến 1.500 tác phẩm dự thi, khoảng 400 thương hiệu tham gia và gần 200 chuyên gia đồng hành.

Ông Trần Việt Tân trao giải thưởng cho thương hiệu chiến thắng tại Vạn Xuân Awards 2024.

Năm 2025, Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards tiếp tục đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ khi lễ Gala vinh danh và trao giải dự kiến được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Phường Sài Gòn, TP.HCM) trong 3 ngày từ 19 đến 21/12/2025 cùng hàng loạt hoạt động đồng hành và lan toả.

Đặc biệt, năm 2025, nhiều hoạt động chuyên môn được tổ chức bài bản, quy mô: Diễn đàn quốc tế “AI trong quảng cáo sáng tạo: Từ dữ liệu đến cảm xúc” quy tụ hơn 400 chuyên gia trong nước và quốc tế; Diễn đàn Hướng nghiệp ngành Quảng cáo Sáng tạo với hơn 30 doanh nghiệp, hơn 1500 sinh viên và cộng đồng sáng tạo tham gia; cùng vòng chấm chung khảo tại Le Meridien Saigon với sự tham gia của gần 100 thành viên hội đồng giám khảo là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo sáng tạo, truyền thông, thương hiệu.

Là Phó Ban Tổ chức Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam, ông Trần Việt Tân được giới truyền thông gọi là “người gieo mầm sáng tạo Việt” khi Giải thưởng không dừng ở tôn vinh, mà còn là nơi nuôi dưỡng và khơi gợi khát vọng cho thế hệ sáng tạo trẻ.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ trao bằng khen của Bộ VHTTDL cho ông Trần Việt Tân.

Ông Trần Việt Tân tâm niệm rằng: “Sáng tạo không phải là tạo ra điều mới mẻ nhất, mà là tìm ra cách khiến người ta tin và cảm”. Với triết lý đó, mỗi mùa Vạn Xuân Awards qua đi là một câu chuyện khác nhau vừa mang tính chuyên môn, vừa chạm đến cảm xúc của công chúng.

Ông Trần Việt Tân luôn đồng hành cùng các sự kiện của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Giữa nhịp phát triển không ngừng của ngành quảng cáo toàn cầu, Vạn Xuân Awards đang dần trở thành cột mốc đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ sáng tạo Việt. Bên cạnh tôn vinh các chiến dịch quảng cáo xuất sắc, Giải thưởng còn là nơi kết nối giữa doanh nghiệp, nghệ sĩ, chuyên gia và công chúng những con người cùng chung niềm tin rằng “sáng tạo có thể làm thế giới tốt đẹp hơn”.

Với ông Trần Việt Tân, hành trình này vẫn đang tiếp tục một hành trình của niềm tin, sự bền bỉ và của cả khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn tầm bằng chính trí tuệ, bản sắc và cảm xúc của chính con người Việt Nam, thành bệ phóng cho những ý tưởng đột phá, đồng thời kết nối cộng đồng sáng tạo và doanh nghiệp trong và ngoài nước; kỳ vọng đưa Vạn Xuân Awards trở thành di sản cho ngành Quảng cáo Việt Nam.

Ông Trần Việt Tân là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA – doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực OOH. Ông cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe Thể thao TP.HCM, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao TP.HCM… Với nhiều thành tích trong lĩnh vực hoạt động của mình, ông Tân đã nhận được nhiều bằng khen, chứng nhận danh giá của Trung ương và địa phương.