Ông Trần Lưu Quang: Cán bộ chống tham nhũng mà vi phạm sẽ bị xử nặng gấp đôi

Xem phòng, chống lãng phí ngang hàng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 11/11, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Văn Bảy đề nghị cần xem công tác phòng, chống lãng phí ngang hàng với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo ông, hiện nay, tình trạng lãng phí lớn nhất nằm ở lĩnh vực đất đai, do có sự không tương thích giữa pháp luật về tài sản công và pháp luật đất đai, khiến "nhiều người rất lo ngại, lúng túng, không biết xử lý thế nào".

Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Văn Bảy. (Ảnh: C.T)

Ông Trần Văn Bảy cũng cho rằng, hệ thống pháp luật hiện có "quá nhiều quy trình, trình tự, thủ tục" và "có cảm giác thừa", cần được cắt gọt, tinh gọn ngay từ khâu thể chế.

Ông Bảy đề xuất đổi mới phương thức thanh tra từ kiểm tra theo kế hoạch sang đột xuất, tập trung vào các công trình có dấu hiệu lãng phí kéo dài; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động.

"Gần đây Trung ương chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công. Đây là dịp rất tốt để chúng ta vừa kiểm kê, vừa số hóa, chuyển đổi số để mà công khai, minh bạch để kiểm soát. Trong Luật Thanh tra mới có một ý rất mới về công tác thanh tra, đó là thanh tra trực tuyến từ xa trên dữ liệu điện tử, tức là lúc bấy giờ sẽ không cần thiết phải mở đoàn thanh tra trực tiếp nữa mà trên cơ sở chuyển đổi số đó có dữ liệu số đó, chúng tôi tiến hành thanh tra và sẽ báo cáo để có kết luận chuyện đó và trên cơ sở đó có giải pháp", ông Bảy cho biết.

Quyết liệt, phòng hơn chống và quan tâm đến lãng phí

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nêu ba nguyên tắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là "Quyết liệt", "Phòng hơn chống" và "Quan tâm đến lãng phí".

Cụ thể, "quyết liệt" là không lơ là, không hạ nhiệt, không có vùng cấm. TP.HCM hiện nằm trong nhóm có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí do quy mô lớn và phạm vi quản lý rộng. Từ chỗ Thành ủy chỉ quản lý 24 đơn vị, nay đã tăng lên 168 địa phương và nhiều đảng ủy trực thuộc.

Đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Hà Khánh)

Với nguyên tắc "phòng hơn chống", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh: "Hầu như các cán bộ gặp sự cố rồi mới nói "phải chi hồi đó'... Cho nên phải làm sao để phòng từ sớm, từ xa, không để sự cố xảy ra".

Về "quan tâm đến lãng phí", Bí thư Thành ủy nêu ví dụ, tại buổi gặp các hiệu trưởng đại học trên địa bàn, có thống kê cho thấy TP.HCM (cũ) có khoảng 13.000 tài sản là bất động sản do Nhà nước quản lý nhưng "quản lý rất lỏng lẻo". Sau khi sáp nhập, TP hiện đang quản lý khoảng 20.000 tài sản công, ước tính giá trị hàng trăm tỷ USD.

"Đây cũng là nguy cơ khiến chúng ta mất cán bộ, dễ sai phạm, nên cần đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống lãng phí", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Hà Khánh)

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo ba nguyên tắc: "phối hợp tốt", "lắng nghe dân" và "có cơ chế riêng".

Theo ông Trần Lưu Quang, ở bất kỳ lĩnh vực hay cấp độ nào, công tác phối hợp vẫn là "điểm yếu". Cần có cơ chế rõ ràng, trách nhiệm rõ ràng, và ứng xử với cơ chế đó một cách nghiêm túc, trách nhiệm.

Đặc biệt, phải biết lắng nghe nhân dân, dù đó là "những ý kiến khó nghe" và phải xử lý thông tin có trách nhiệm để làm tốt công tác phòng ngừa, không để sai phạm xảy ra.

Ông Trần Lưu Quang cho rằng, TP.HCM hoàn toàn có thể có "phương thức riêng" dựa trên phân cấp của Trung ương và các quy định pháp luật hiện hành.

"Có thể vẫn còn đụng luật này, luật kia, nhưng vẫn có dư địa để TP xây dựng cơ chế riêng, ít nhất là cách làm riêng phù hợp và TP.HCM từng là ngôi sao sáng của sự sáng tạo nên phải có cách ứng xử và giải quyết vấn đề thật sự công tâm, trách nhiệm", ông Trần Lưu Quang cho biết.

Trao giải báo chí về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM năm 2024-2025. (Ảnh: C.T)

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy (cơ quan thường trực) và các đơn vị liên quan linh hoạt trong triển khai, ứng dụng mạnh chuyển đổi số, học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương khác.

Trong đó, những người làm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải là những người nêu gương đầu tiên.

"Tôi sẽ chỉ đạo xử lý rất nặng tay nếu như trong đội ngũ của chúng ta, những người làm công tác này vi phạm, gấp đôi, gấp ba. Điều này cũng là sòng phẳng và công bằng. Bởi vì chính các đồng chí là những người đi phán xét người khác, cho nên bản thân các đồng chí phải tử tế trước. Đã tham gia vào công tác này là phải dấn thân, là phải chịu khổ, thậm chí phải chịu thiệt thòi", Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Thành ủy TP.HCM cũng đã tổ chức Lễ trao giải báo chí về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM năm 2024-2025.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM cho biết, trong kỳ đã tổ chức kiểm tra 5.238 cơ quan, đơn vị về việc thực hiện các quy định công khai, minh bạch trong hoạt động; tiến hành 6.731 cuộc kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 8.990 công chức, viên chức. Ban hành 2.530 nhân bản quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra đối với 86 tổ chức đảng và 46 đảng viên; giám sát đối với 38 tổ chức đảng và 21 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 10 tổ chức đảng và 57 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kiểm tra 108 tổ chức đảng và 102 đảng viên; giám sát đối với 48 tổ chức đảng và 32 đảng viên; kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 190 đảng viên. Đã tiến hành kỷ luật đảng đối với 19 tổ chức và 181 đảng viên; kiểm điểm rút kinh nghiệm 114 đảng viên. Các cơ quan chức năng đã tiến hành 1.147 cuộc thanh tra hành chính và 25.745 cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành. Qua công tác thanh tra hành chính đã kiến nghị và thu hồi ngân sách nhà nước, xử lý khác về kinh tế hơn 1.389 tỉ đồng. Công an thành phố đã phát hiện, khởi tố 496 vụ, 865 bị can. Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã truy tố 202 vụ, 731 bị can. Tòa án nhân dân thành phố đã xét xử 117 vụ, 1.707 bị can. Đến nay, TP.HCM đã tháo gỡ được 670/838 công trình, dự án khu đất tồn đọng, vướng mắc.