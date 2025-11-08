Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm việc với Tập đoàn Petrovietnam

Khi đi vào vận hành, hệ thống này sẽ cung cấp khoảng 5,06 tỷ m³ khí mỗi năm, tạo nguồn nhiên liệu sạch và ổn định cho các nhà máy điện khu vực Tây Nam bộ, góp phần đáng kể vào ngân sách, thúc đẩy công nghiệp hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.