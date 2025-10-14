Ông Lê Quốc Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 14/10, tại phiên làm việc chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 109 người, Ban Thường vụ có 28 người.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Hóa sinh, Cử nhân khoa học sinh học, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Lê Quốc Phong là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi tỉnh Tiền Giang sáp nhập với tỉnh Đồng Tháp tháng 7/2025, ông Lê Quốc Phong được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mới.

Ông Lê Quốc Phong là cán bộ trưởng thành từ phong trào Đoàn. Từ năm 1997 - 2012, ông tham gia công tác Đoàn và Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM, Hội Sinh viên TP.HCM, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM.

Năm 2013, ông là Bí thư Thành Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII.

Tháng 12/2013, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4 - khóa X, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX năm 2013, ông được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Ông được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1/2016.

Tháng 4/2016, ông được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X.

Năm 2017, ông tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày 11/10/2020, ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 20/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI bầu ông vào chức vụ này.