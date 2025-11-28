(VTC News) -

Chiều 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Quang Dương cho biết vì lý do bất khả kháng và đột xuất, mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Đức Trung, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.