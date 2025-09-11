Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị

(VTC News) -

Sáng 11/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Nguyễn Chiến Thắng (49 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) có trình độ chuyên môn Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Đông Hà; Bí thư Thành ủy Đông Hà (tỉnh Quảng Trị cũ) trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị.

Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Chiến Thắng. (Ảnh: Báo Quảng Trị)

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Long Hải (SN 1976, quê quán tỉnh Phú Thọ). Ông có trình độ Tiến sĩ Luật học. Quá trình công tác, ông từng kinh qua nhiều vị trí tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Tháng 1/2018, ông Nguyễn Long Hải làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Năm 2021, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tháng 11/2024, ông Nguyễn Long Hải được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ). Sau sắp xếp đơn vị hành chính, ông Nguyễn Long Hải đảm nhiệm cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị (mới).