Thứ trưởng Bộ NN&MT giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu

(VTC News) -

Ngày 6/9, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Lê Minh Ngân thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Minh Ngân. (Ảnh: Báo Lai Châu)

Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân sinh năm 1969, quê quán tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị).

Trong quá trình công tác, ông Ngân từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy, ngày 19/2, Thủ tướng ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Ngân giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường..

Trước đó, ngày 3/9, Thủ tướng ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.