Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

(VTC News) -

Chiều 6/9, tại Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của TP Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Đức Ấn được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: Đ.N)

Ông Phạm Đức Ấn (SN 1970, quê Nghệ An) có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân luật kinh tế, cử nhân ngân hàng - tài chính, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Phạm Đức Ấn nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, trải qua các vị trí lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB), Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Agribank và Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5/2020, ông Phạm Đức Ấn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Tháng 12/2024, ông Phạm Đức Ấn được điều động, chỉ định giữ chứ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.