Ông Lưu Văn Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Trần Hồng Thái, do đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ ngày 3/9/2025. Đồng thời, bầu ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tán thành 110/112.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (giữa), tặng hoa chức mừng các ông Trần Hồng Thái (bên trái) và Lưu Văn Trung.

Ông Lưu Văn Trung sinh năm 1974, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ cao cấp lý luận chính trị, kỹ sư quản lý đất đai, Thạc sỹ nông nghiệp.

Trong quá trình công tác, ông Lưu Văn Trung từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, kiêm Thư ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cũ; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cũ; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cũ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông cũ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông cũ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông cũ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lưu Văn Trung phát biểu

Từ tháng 7/2025 đến 10/2025, ông Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đã thống nhất kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Văn Bằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ.