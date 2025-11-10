Kỳ họp thứ 43 của HĐND tỉnh Lạng Sơn: Thông qua 10 nghị quyết quan trọng

(VTC News) -

Sáng 10/11, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ bốn mươi ba (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã xem xét, biểu quyết thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên UBND tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Sở Công thương; đồng thời các đại biểu HĐND tỉnh nghe, thảo luận về các Tờ trình dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với 10 nghị quyết liên quan đến các nội dung: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 và năm 2025; điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025; quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh; sửa đổi một số điều quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hạ do thiên tai,…

Các nội dung trình tại kỳ họp này có ý nghĩa thiết thực, liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh Lạng Sơn đã xem xét, biểu quyết thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên UBND tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Sở Công thương.

Sau buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thảo luận dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thống nhất biểu quyết thông qua 10 nghị quyết thuộc 03 nhóm lĩnh vực về cơ chế chính sách (03 nghị quyết); đầu tư công, ngân sách, chuyển mục đích sử dụng rừng (03 nghị quyết); quy định thẩm quyền, ủy quyền và bãi bỏ, sửa đổi nghị quyết (04 nghị quyết).

Phát biểu tại đây, bà Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua, sớm cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả cao nhất.

Các cơ quan liên quan chủ động hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đúng tiến độ, đúng quy định, đảm bảo các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm nay được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, toàn diện, khách quan, sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đối với công tác chất vấn và giám sát tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường nghiên cứu, nắm chắc thực tiễn cơ sở, phản ánh đúng và trúng những vấn đề cử tri quan tâm; lựa chọn nội dung chất vấn có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào hiệu quả điều hành, trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Bà Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Bà Đoàn Thị Hậu cũng đề nghị các Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh duy trì tiếp xúc cử tri thường xuyên bảo đảm chất lượng, hiệu quả, lắng nghe đầy đủ, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri đã nhiều lần kiến nghị.