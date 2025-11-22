Vivo V60 Lite 5G 'sáng cửa' hút người trẻ ở phân khúc tầm trung

(VTC News) -

Tập trung phục vụ giải trí

Điểm nổi bật của vivo V60 Lite 5G là khả năng mang lại trải nghiệm giải trí trọn vẹn. Máy trang bị màn hình HDR10+ đạt chuẩn Netflix và Amazon Prime giúp dải màu rộng và độ tương phản cao hơn đáng kể so với mặt bằng của phân khúc. Nhờ vậy, các bộ phim hành động, MV hay vlog du lịch đều trở nên rực rỡ và sống động hơn.

Đi kèm với màn hình tối ưu trải nghiệm xem là hệ thống loa kép công suất lớn hơn 400%, tạo cảm giác âm thanh lan tỏa và “dày” hơn, điều thường chỉ thấy ở dòng cao cấp. Khi đặt máy ngang xem phim hay chơi game, người dùng dễ nhận ra âm thanh stereo rõ ràng, chi tiết và cân bằng.

Trên thực tế, những ai thường xuyên giải trí bằng điện thoại sẽ nhận thấy sự khác biệt ngay khi bật loa ngoài, không cần tai nghe vẫn đủ “đã tai”. So với nhu cầu của người dùng hiện nay, đây là một điểm cộng lớn, giúp V60 Lite 5G trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc tầm trung.

Viên pin BlueVolt 6.500mAh và sạc nhanh 90W độc quyền sẽ là trang bị không thể thiếu đối với một thiết bị được định hướng phục vụ giải trí đa phương tiện như V60 Lite. Chỉ chưa tới 30 phút sạc, máy đã sẵn sàng để người dùng xem phim, chụp ảnh hay chơi game liên tục nhiều tiếng đồng hồ.

Nhà sản xuất từng nhiều lần nhấn mạnh về công nghệ BlueVolt với khả năng giúp pin bền hơn, giảm hao mòn và duy trì hiệu suất ổn định trong nhiều năm. vivo còn cam kết tuổi thọ pin đến 5 năm - con số hiếm thấy trong phân khúc, đảm bảo cho người dùng trải nghiệm bền bỉ và đồng hành trong khoảng thời gian dài.

Hiệu năng

Giải trí chỉ thực sự trọn vẹn khi hiệu năng máy đủ mạnh để đáp ứng mọi nhu cầu. vivo V60 Lite 5G sở hữu chip MediaTek 7360-Turbo, dòng chip được vivo tối ưu riêng cho khả năng chơi game và xử lý đồ họa. Nhờ đó, điện thoại giữ được sự cân bằng giữa hiệu năng và trải nghiệm: nhanh, ổn định và mượt mà trong suốt quá trình sử dụng.

Trải nghiệm thực tế cho thấy các tựa game phổ biến đều có thể chạy ổn định ở mức đồ họa cao, hạn chế giật lag và giảm tình trạng quá nhiệt. Đây là điểm cộng lớn cho người dùng yêu thích giải trí, đặc biệt là những ai thường chơi game hoặc xem phim trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, Game Mode thế hệ mới mang đến không gian chơi tập trung hơn: chặn thông báo, tối ưu khung hình và cảm ứng, điều chỉnh hiệu năng thông minh theo từng tựa game. Người dùng có thể tận hưởng trọn vẹn từng phút mà không bị làm phiền.

So với nhu cầu thực tế của người dùng, V60 Lite 5G không chỉ đáp ứng mà có thể xem như vượt ngoài mong đợi nếu đặt trong tầm giá 10 triệu đồng hiện nay. Với RAM mở rộng lên đến 24 GB và ROM tối đa 512 GB, thiết bị đảm bảo tốc độ xử lý nhanh và không gian lưu trữ dư dả cho phim, game hay clip sáng tạo.

Sáng tạo với AI bốn mùa

Không dừng ở khả năng giải trí, vivo V60 Lite 5G còn truyền cảm hứng sáng tạo cho nhóm người dùng trẻ. Bộ ba camera gồm camera chính Sony 50 MP, góc rộng 8 MP và selfie 32 MP mang đến chất lượng ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng. Điểm khiến thiết bị khác biệt hơn chính là “AI Bốn Mùa”, tính năng thường chỉ xuất hiện ở dòng flagship, cho phép tạo tone màu xuân, hạ, thu, đông đầy sáng tạo.

Cùng với AI Master Aura Light Portrait, người dùng có thể điều chỉnh ánh sáng chân dung linh hoạt, giúp bức ảnh tự nhiên và nổi bật. Trong quá trình sử dụng, đây là điểm cộng lớn cho những ai yêu thích sáng tạo nội dung, từ quay vlog đến chụp lookbook.

Thiết kế hiện đại

Thông thường, người dùng sẽ phải đánh đổi hiệu năng của smartphone tầm trung với thiết kế, nhưng vivo V60 Lite 5G lại giữ nguyên tinh thần thời trang. Mặt lưng thiết kế với hiệu ứng chuyển sắc nhẹ, cụm camera bố trí tinh gọn và thân máy mỏng nhẹ giúp thiết bị trông thanh thoát.

Với giới trẻ yêu sự năng động, đây là điểm cộng lớn khi sở hữu chiếc điện thoại đẹp để cầm, đủ phong cách để thể hiện cá tính. So với mặt bằng phân khúc, vivo đang cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào yếu tố thẩm mỹ ở thiết bị này.

Ngoài ra, gần như không có sự đánh đổi nào ở đây. Máy vẫn đảm bảo trải nghiệm dài hạn và an toàn với hệ thống bảo mật đa tầng, từ vân tay, nhận diện khuôn mặt đến mã hóa dữ liệu, giúp người dùng yên tâm khi lưu trữ thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, vivo còn duy trì chính sách cập nhật phần mềm và vá bảo mật định kỳ, điều ít thương hiệu nào trong tầm giá làm với sản phẩm của mình.