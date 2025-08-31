Ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc, dự duyệt binh ở Thiên An Môn

(VTC News) -

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự sự kiện ngoại giao đa phương kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011.

Theo truyền thông Nga, ông Kim Jong-un cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 3/9. Ông Kim Jong-un có thể sẽ ngồi bên trái ông Tập, trong khi Putin ngồi bên phải.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA)

Quyết định của ông Kim Jong-un về việc tham dự lễ duyệt binh của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II cùng Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc được công bố vài ngày, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn nối lại ngoại giao với Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh tại Washington.

Dự kiến hành trình lần này mất khoảng 20 tiếng nếu ông Kim Jong-un lựa chọn đi tàu để đến thăm Trung Quốc. Một số nhà phân tích Hàn Quốc dự đoán nhà lãnh đạo Triều Tiên có nhiều khả năng sử dụng tàu hỏa màu xanh lá cây hơn là "Chammae-1", máy bay riêng mà ông sử dụng cho các chuyến đi nội địa đường dài trong những năm đầu nhậm chức.

Nhiều chuyên gia cũng đánh giá chuyến đi của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc nhằm nỗ lực cải thiện mối quan hệ đang căng thẳng với Trung Quốc. Việc thúc đẩy quan hệ với Bắc Kinh cũng sẽ củng cố vị thế của Bình Nhưỡng nếu nối lại đàm phán với Mỹ.

Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn vào ngày 3/9 tới tại thủ đô Bắc Kinh, đánh dấu lần duyệt binh thứ hai kể từ năm 2015 ở quốc gia này để kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II.

CNA dẫn lời quan chức quân sự Trung Quốc cho biết hàng trăm máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom cũng như thiết bị mặt đất chưa từng xuất hiện trước công chúng sẽ xuất hiện trong cuộc duyệt binh lần này.