'Ông hoàng K-pop' G-Dragon sắp đến Việt Nam, dân mạng rần rần săn vé

(VTC News) -

Sáng 13/5, đại nhạc hội K-Star Spark xác nhận G-Dragon sẽ đến biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 21/6 tới đây. Đây là lần đầu tiên G-Dragon trở lại Việt Nam sau 13 năm.

Thông tin vừa được công bố nhanh chóng gây “bão” mạng xã hội, khiến cộng đồng fan Kpop nói chung và V.I.P (tên fandom của BIGBANG) tại Việt Nam bùng nổ. Hàng loạt bài viết liên quan đến G-Dragon nhanh chóng leo top trending, cho thấy sức nóng không hề thuyên giảm của anh dù nhiều năm vắng bóng.

G-Dragon – tên thật là Kwon Ji Yong, sinh năm 1988, là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử Kpop. Ra mắt cùng BIGBANG từ năm 2006, anh góp phần kiến tạo nên đế chế âm nhạc Hàn Quốc lan tỏa toàn cầu. Những bản hit bất hủ như Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang… đã trở thành dấu ấn không thể thay thế trong ký ức của hàng triệu người hâm mộ.

Không chỉ thành công cùng nhóm, G-Dragon còn khẳng định vị thế riêng trong vai trò nghệ sĩ solo. Các ca khúc như Crayon, Crooked, Untitled, 2014, Who You? đều đạt thành tích ấn tượng cả trong nước và quốc tế. Album solo One of a Kind, COUP D'ETAT và Kwon Ji Yong lập kỷ lục doanh số, đồng thời đưa tên tuổi G-Dragon vượt khỏi giới hạn của một ngôi sao Hàn Quốc.

Cuối tháng 10/2024, G-Dragon trở lại làng nhạc với album phòng thu thứ ba mang tên Übermensch. Ngay sau khi phát hành, ca khúc chủ đề Too Bad lập tức leo lên top 1 tại 4 bảng xếp hạng lớn nhất Hàn Quốc gồm Melon, Genie, Bugs và Vibe. Các ca khúc khác như Drama, Home Sweet Home, Take Me cũng đạt vị trí cao.

Không dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ chính thức khởi động World Tour Übermensch với hai đêm diễn cháy vé tại Goyang, Hàn Quốc. Sức hút của G-Dragon nhanh chóng lan rộng, khi chặng châu Á của tour diễn lập tức tạo cơn sốt vé khắp các quốc gia công bố lịch trình. Đặc biệt, hai đêm diễn gần nhất của anh đã thu hút gần 100.000 khán giả, minh chứng cho độ “nóng” không thể bàn cãi của ngôi sao hàng đầu Kpop.