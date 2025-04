Ông chủ thịt nướng Gogi xác nhận chi gần 270 tỷ đồng mua The Coffee House

(VTC News) -

Trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Golden Gate vừa phát hành, đơn vị sở hữu vận hành các chuỗi các nhà hàng quen thuộc với thực khách như lẩu nướng như Gogi, Manwah, Kichi-Kichi, Sumo BBQ… xác nhận đã chi gần 270 tỷ đồng để mua lại gần 99,98% cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Trà Cà phê Việt Nam. Đây là pháp nhân vận hành chuỗi cà phê The Coffee House đình đám.

Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Trà Cà phê Việt Nam trở thành công ty con của Golden Gate. Báo cáo thể hiện giao dịch hoàn tất ngày 8/1/2025.

Ông chủ thịt nướng Gogi xác nhận mua The Coffee House 270 tỷ đồng. (Ảnh: TCH)

Thuyết minh báo cáo tài chính vẫn thể hiện khoản tiền này là đặt cọc dài hạn mua cổ phần Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Trà Cà phê Việt Nam.

Ngày 19/2 vừa qua, Deal Street Asia cho biết, Tập đoàn F&B hàng đầu Việt Nam Golden Gate mua lại chuỗi cà phê nổi tiếng The Coffee House. Tuy nhiên, thời điểm này, cả hai bên không đưa ra thông báo chính thức.

Dù vậy, cả hai bên lại có nhiều thay đổi đáng chú ý ở thời điểm này. Như thông tin cập nhật ngày 9/2 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Trà Cà phê Việt Nam, cho thấy ông Trần Việt Trung đã thay thế ông Ngô Nguyên Kha làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Ông Trần Việt Trung cũng là Chủ tịch CTCP Tập đoàn Golden Gate.

Tháng 1/2025, The Coffee House cũng thông báo nâng vốn điều lệ lên gần 2,6 lần, từ gần 150 tỷ đồng lên hơn 400 tỷ đồng. Hiện cổ đông nước ngoài là Ficus Asia Investment nắm gần 19% vốn The Coffee House.

Khoản đặt cọc dài hạn mua cổ phần đơn vị sỡ hữu The Coffee House thể hiện trong báo cáo tài chính của Golden Gate.

Trước đó, ngày 2/12/2024, HĐQT Golden Gate thông qua phương án mua 99,98% vốn điều lệ một công ty trong ngành thực phẩm và đồ uống.

Golden Gate do ông Đào Thế Vinh thành lập từ năm 2005, là một trong những tập đoàn hàng đầu của ngành F&B tại Việt Nam, đang sở hữu khoảng 20 thương hiệu chuỗi nhà hàng nhượng quyền và thương hiệu riêng, với 4 Concept chính là lẩu (Kichi-Kichi, Ashima, Hutong…), đồ nướng (Gogi, Sumo BBQ…), đồ Nhật (Isushi, Daruma…), bia (Vuvuzela và Beer Station).... với hơn 500 cơ sở hoạt động trên toàn quốc.

Còn The Coffee House do cựu CEO Nguyễn Hải Ninh sáng lập năm 2014, nhanh chóng trở thành một trong những chuỗi cà phê lớn nhất tại Việt Nam cả về số cửa hàng và doanh thu, bên cạnh Highlands, Trung Nguyên, Phúc Long.

Cập nhật đến ngày 1/4, chuỗi cà phê The Coffee House còn 93 cửa hàng trên cả nước, trong đó có 51 cửa hàng tại TP.HCM và 31 cửa hàng ở Hà Nội. 11 cửa hàng còn lại ở 7 tỉnh thành Hải Phòng, Nha Trang (Khánh Hòa), Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hưng Yên, Đồng Nai, Tây Ninh. Con số này không tăng so với thời điểm rộ lên việc The Coffee House về chung nhà với lẩu nướng Gogi, Kichi- Kichi.

Cuối 2023, The Coffee House có 150 cửa hàng và ở thời đỉnh cao, chuỗi này sở hữu 180 cửa hàng khắp cả nước.

Từ sau đại dịch COVID-19, chuỗi dần mất vị thế. Bảng xếp hạng Top công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2024 của Vietnam Report cho thấy trong Top 5 công ty dịch vụ ăn uống uy tín năm 2024 ở nhóm chuỗi cửa hàng cà phê, dịch vụ đồ uống, nhượng quyền đã không còn The Coffee House. Trong khi đó, từ 2023 về trước, đây luôn là chuỗi đồ uống thường xuyên góp mặt tại nhiều giải thưởng, bảng xếp hạng uy tín và được lòng khách hàng.

Kết quả kinh doanh của The Coffee House cũng có xu hướng đi xuống từ năm 2020 đến nay.

Một chuyên gia ngành F&B nhận định nếu The Coffee House về chung nhà với Golden Gate thì đây là thông tin tích cực, mở ra nhiều cơ hội mới cho cả hai thương hiệu. Golden Gate là tập đoàn có thế mạnh trong ngành, có thể tận dụng mạng lưới cửa hàng và hệ thống quản lý hiện có để cải thiện tình hình kinh doanh của The Coffee House.