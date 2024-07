One UI 7 sẽ thay đổi lớn, 'thổi hồn' giao diện mới cho Samsung Galaxy

(VTC News) -

Samsung hiện đang chạy đua phát hành bản cập nhật One UI 6.1.1, vừa ra mắt cùng với Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 vào tuần trước. Đồng thời với đó, công ty cũng đang hướng tới phiên bản One UI thế hệ tiếp theo, dựa trên Android 15.

Từ đầu tháng 5 đã có thông tin về việc One UI 7 đang được phát triển, nhưng lúc đó thông tin về bản cập nhật này chưa có nhiều. Điều này đã thay đổi khi một nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy của Samsung cung cấp cho chúng ta thông tin đầu tiên về những thay đổi về giao diện của One UI 7.

Trong một bài đăng trên X, Ice Universe tiết lộ rằng phần mềm dựa trên Android 15 sắp ra mắt “có thể là phiên bản được thay đổi nhiều nhất” trong lịch sử. Người thạo tin này cũng tuyên bố rằng các biểu tượng app sẽ được "vẽ lại".

Không có hình ảnh nào chứng minh cho tuyên bố này, và chúng ta chỉ biết được khi phiên bản One UI 7 beta đầu tiên xuất hiện vào khoảng thời gian nào đó trong vài tháng tới.

One UI 7 có thể sẽ giới thiệu ngăn kéo app dạng dọc, giúp người dùng tìm app bằng cách cuộn xuống thay vì lật sang từng trang. (Ảnh: Droidlife)

Về phần One UI 6.1.1, bản cập nhật này sẽ vá một vài lỗi với camera trên dòng S24, cũng như nâng cấp thêm AI sử dụng với S Pen. Theo Ice, tính năng này cụ thể là biến hóa ra hình họa graffiti từ hình vẽ của bạn bằng trình tạo hình AI.

Một thông tin được người điều hành Cộng đồng Samsung tiết lộ vào tháng 4 cho thấy rằng ít nhất một thay đổi lớn có thể xảy ra trên One UI 7: ngăn kéo ứng dụng cuộn dọc.

Trước đó, một số nguồn tin cho rằng ngăn kéo ứng dụng dọc có thể được khôi phục trên One UI 6.1.1 thông qua Good Lock.

Hiện tại không có mốc thời gian cố định nào cho thời điểm xuất hiện của One UI 7, mặc dù có khả năng chủ sở hữu các thiết bị Galaxy đầu bảng sẽ được trải nghiệm phiên bản này vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 12.

Chúng ta vẫn có thể biết rõ về những tính năng mới của One UI 7 trước đó khá lâu, vì Samsung thường phát hành một số phiên bản beta của phần mềm One UI trước khi cung cấp rộng rãi cho người dùng. Năm ngoái, phiên bản One UI 6 beta đầu tiên đã xuất hiện vào tháng 8.