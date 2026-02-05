Omoda C5 bản hybrid về Việt Nam trong tháng 4, pin hàng đầu phân khúc

(VTC News) -

Ngày 5/2, Omoda & Jaecoo giới thiệu mẫu C5 Super Hybrid, dự kiến ra mắt và mở bán tại Việt Nam vào tháng 4 năm nay.

Đại diện hãng nhấn mạnh điểm đáng chú ý nhất của Omoda C5 Super Hybrid nằm ở hệ truyền động hybrid hiệu suất cao, tương đồng với Jaecoo J7 PHEV.

C5 Super Hybrid xuất hiện trong sự kiện của Omoda & Jaecoo ngày 5/2.

Omoda C5 Super Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L Turbo kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới hơn 340 kW, trong khi riêng mô-tơ điện đạt mức 150 kW.

Bộ pin hybrid có dung lượng 1,83 kWh, thuộc hàng đầu trong phân khúc, cao gần gấp đôi mức phổ biến khoảng 1 kWh trên nhiều mẫu xe hybrid hiện nay. Điều này hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng vận hành thuần điện ở dải tốc độ thấp cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu.

Về khung gầm, Omoda C5 Super Hybrid trang bị hệ thống treo đa điểm phía sau, thay thế cho dạng thanh xoắn thường thấy trong phân khúc. Xe còn sở hữu kính cách âm hai lớp, góp phần nâng cao trải nghiệm êm ái và yên tĩnh khoang lái.

Omoda C5 Super Hybrid gây chú ý với hệ truyền động hybrid hiệu suất cao.

Không gian nội thất cũng là điểm nhấn với màn hình trung tâm kích thước lớn, thiết kế cong, chất lượng hiển thị và phần mềm được nâng cấp. Xe hỗ trợ Android Auto, Apple CarPlay và trang bị hệ thống âm thanh 8 loa Sony.

Thông tin ban đầu, Omoda C5 Super Hybrid được định vị giữa phân khúc B+ và C-, tập trung chủ yếu cho thị trường châu Âu. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.447 x 1.824 x 1.588 mm.

Omoda C5 Super Hybrid hỗ trợ Android Auto, Apple CarPlay và trang bị hệ thống âm thanh 8 loa Sony.

Theo kế hoạch, năm 2026 có khoảng 10 mẫu xe Omoda, Jaecoo mới xuất hiện tại Việt Nam. Trong khi đó, nhà máy sản xuất Gel-O&J tại Tiền Hải, Hưng Yên đang đẩy nhanh quá trình xây dựng.

Tại công trường, nhà điều hành dần thành hình và xưởng lắp ráp diện tích trên 30 nghìn m² đã hoàn thiện phần khung, đang lợp mái. Trong khi đó, xưởng sơn, hàn, linh kiện nhựa... đang được làm móng và dựng khung.

Với tổng vốn đầu tư hơn 8.125 tỷ đồng, dự án quy mô 380.000 m² này dự kiến vận hành ngay quý III năm 2026, sản xuất các dòng xe xăng, hybrid, và điện với công suất 120.000 xe/năm với mẫu xe đầu tiên dự kiến là Jaecoo J5.

Nhà máy được vận hành với công nghệ xanh - hiện đại, robot tự động hóa trong nhiều công đoạn.