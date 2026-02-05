Top xe sedan Nhật đáng tin cậy trong tầm giá 500 triệu đồng

(VTC News) -

Toyota Vios: 458 - 545 triệu đồng

Toyota Vios có đường nét thiết kế trẻ trung, hiện đại.

Toyota Vios mang đến sự thay đổi toàn diện với đường nét thiết kế trẻ trung, hiện đại. Mẫu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mới mẻ, kết hợp cùng cụm đèn pha LED, tạo nên vẻ ngoài thể thao và thu hút.

Kích thước tổng thể của Vios là 4.410 x 1.700 x 1.475 mm, với tấm lưới tản nhiệt mạ crom sáng bóng, mang lại sự sang trọng.

Cụm đèn pha trước sử dụng công nghệ Halogen, trong khi gương chiếu hậu ngoài được trang bị tính năng chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ.

Không gian cabin của Vios khá rộng rãi, với nhiều trang thiết bị tiện nghi nổi bật như vô lăng 3 chấu bọc da mạ bạc (dành cho phiên bản 1.5G), hệ thống âm thanh CD với 6 loa, và bộ ghế da cao cấp.

Hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động được trang bị bộ lọc, cùng với kính cửa điều khiển điện một chạm có tính năng chống kẹt ở ghế lái.

Toyota Vios vẫn sử dụng động cơ 1.5 lít, cho công suất 107 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Khách hàng có thể lựa chọn giữa hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số CVT.

Đặc biệt, Vios được trang bị nhiều tính năng an toàn như 2 túi khí, phanh đĩa, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA.

Honda City: 499 - 569 triệu đồng

Honda City thế hệ mới gây ấn tượng với thiết kế vững chãi, công nghệ full LED hiện đại.

Honda City thế hệ mới gây ấn tượng với ốp mặt ca-lăng mạ crom hình đôi cánh vững chãi. Cụm đèn pha trước được trang bị công nghệ full LED hiện đại, nổi bật với dải đèn LED chạy ban ngày.

Ở phía đuôi xe, cụm đèn hậu lớn được liên kết bằng một thanh nẹp mạ crom, cùng với bộ ăng-ten vây cá mập, tạo nên nét đặc trưng riêng cho Honda City.

Khoang lái của City được thiết kế hiện đại với đồng hồ analog kết hợp màn hình màu 4,2 inch sau vô-lăng. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Một số trang bị nổi bật chỉ có trên các phiên bản RS và L bao gồm điều hòa tự động một vùng, cửa gió điều hòa cho ghế sau, hệ thống âm thanh 8 loa (bản G chỉ có 4 loa) và tính năng khởi động xe từ xa.

Honda City vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5 lít, 4 xi-lanh, cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm với hộp số vô cấp CVT.

Các tính năng an toàn nổi bật của xe bao gồm Hệ thống cân bằng điện tử VSA, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, camera lùi và cảm biến lùi.

Nissan Almera: 489 - 569 triệu đồng

Nissan Almera với ngôn ngữ thiết kế "Emotional Geometry" tạo nên vẻ ngoài nổi bật và hiện đại.

Nissan Almera tiếp tục thể hiện ngôn ngữ thiết kế "Emotional Geometry" đặc trưng của thương hiệu. Điểm nhấn là mặt ca-lăng được thiết kế lại cùng với logo Nissan mới, tạo nên vẻ ngoài nổi bật và hiện đại.

Phiên bản cao cấp nhất của Almera được trang bị vành 16 inch, trong khi hai phiên bản còn lại sử dụng vành 15 inch. Nội thất của xe giữ nguyên phong cách thiết kế với hai tông màu, trong đó phiên bản cao cấp được trang bị ghế da, còn hai phiên bản thấp hơn sử dụng ghế nỉ.

Vô-lăng thể thao với đáy phẳng, ghế trước công thái học "zero gravity" đặc trưng của Nissan và hệ thống điều hòa tự động cũng là những điểm đáng chú ý. Đặc biệt, phiên bản cao cấp VL còn được trang bị màn hình cảm ứng giải trí 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Về hiệu suất, Almera được trang bị động cơ 1.0 tăng áp, sản sinh công suất 99 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 152 Nm trong dải vòng tua từ 2.400 đến 4.000 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước, đồng thời đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Phiên bản cao cấp của Almera còn đi kèm gói hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng tiên tiến như phanh tự động khẩn cấp (FEB), cảnh báo va chạm trước (FWB), đèn pha thích ứng (HAB), cảnh báo chệch làn (LWD), cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau, cùng với camera 360 độ.

Ngoài ra, các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác bao gồm phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp và 6 túi khí, đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.

Mitsubishi Attrage: 380 - 490 triệu đồng

Mitsubishi Attrage với ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Shield" tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Mitsubishi Attrage phiên bản mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Shield" giống các mẫu xe khác của hãng như Xpander, Outlander, Pajero Sport hay Triton.

Điểm nhấn nổi bật của Attrage mới là mặt ca-lăng được thiết kế với hai thanh trang trí mạ crom hình chữ X, tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn so với phiên bản trước.

Phần lưới tản nhiệt phía trên có hai đường viền mảnh, với logo Mitsubishi ở giữa, nối liền hai cụm đèn pha. Bên trong, xe được trang bị vô lăng ba chấu có thể điều chỉnh hai hướng và trợ lực điện, giúp việc đánh lái trở nên nhẹ nhàng và chính xác.

Bảng đồng hồ tài xế được thiết kế dạng Analog với ba cụm đồng hồ hiển thị, trong đó đồng hồ giữa có thêm màn hình LCD đơn sắc hiển thị thông tin về quãng đường và mức nhiên liệu.

Mitsubishi Attrage còn được trang bị màn hình cảm ứng giải trí 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, USB, Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm với hệ thống âm thanh 4 loa.

Về động cơ, xe sử dụng động cơ 1.2 lít Mivec với công suất 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm, tương tự như phiên bản trước, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT.

Về trang bị an toàn, Attrage có 2 túi khí cho khoang lái, hệ thống phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix và tính năng khóa cửa từ xa.

Phiên bản CVT Premium còn được trang bị thêm tính năng kiểm soát hành trình (Cruise Control), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.