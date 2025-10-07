Ô tô ngập kín biển số, chủ xe bất lực chờ cứu hộ giữa biển nước

Tại Liễu Giai, Thái Hà, Võ Chí Công, Phạm Hùng, hàng loạt ô tô chết máy, người dân vật lộn giữa dòng nước đục ngầu, giao thông tê liệt nhiều giờ.
Lúc 8h30, trên phố Văn Cao, hàng chục ô tô xếp hàng dài, nhiều xe ngập gần kín biển số.
Một số chủ xe cố gắng nổ máy nhưng bất thành, đành đẩy xe từng chút ra chỗ nông để gọi cứu hộ.
“Tôi đi từ Cầu Giấy đến cơ quan, nhưng xe chết máy giữa đường, nước ngập gần hết bánh xe. Lúc đó chỉ biết bất lực, chờ cứu hộ đến”, một tài xế nói.
Dọc phố Châu Văn Liêm, nước dâng cao từ 40-60 cm, nhiều ô tô, xe máy "bất động".
“Mưa từ đêm qua đến sáng không dứt, đoạn khu Phú Đô này thấp nên nước dồn hết về đây”, anh Long, một tài xế xe taxi nóii.
Tại khu vực đường Võ Chí Công, đoạn qua khu đô thị Nam Thăng Long nước ngập sâu khiến giao thông tắc nghẽn kéo dài.
Nhiều người dắt xe bì bõm trong cơn mưa kéo dài đêm 6/10 đến rạng sáng 7/10.
Lực lượng chức năng có mặt để phân luồng, dựng rào cảnh báo.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, ở một số điểm trũng như Lotte Tây Hồ, Nguyễn Xiển, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu,.. nước ngập sâu từ 40 đến 80 cm, tràn lên vỉa hè, cuốn theo rác và bùn đất.
Nhiều khu đô thị cũng trong tình trạng tương tự, cư dân không thể di chuyển bằng ô tô ra ngoài.
Trưa 7/10, mưa ngớt nhưng nhiều đoạn phố vẫn ngập nặng. Người dân co ro dưới mưa, xe chết máy nằm la liệt.
Bình luận