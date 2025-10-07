Tin nóng

Ô tô ngập kín biển số, chủ xe bất lực chờ cứu hộ giữa biển nước

Thứ Ba, 07/10/2025 12:49:13 +07:00

(VTC News) - Sáng 7/10, nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước, hàng loạt ô tô ngập kín biển số, chủ xe bất lực đứng chờ cứu hộ giữa dòng nước đục ngầu.

Ô tô ngập kín biển số, chủ xe bất lực chờ cứu hộ giữa biển nước - 1

Tại Liễu Giai, Thái Hà, Võ Chí Công, Phạm Hùng, hàng loạt ô tô chết máy, người dân vật lộn giữa dòng nước đục ngầu, giao thông tê liệt nhiều giờ.

Ô tô ngập kín biển số, chủ xe bất lực chờ cứu hộ giữa biển nước - 2

Lúc 8h30, trên phố Văn Cao, hàng chục ô tô xếp hàng dài, nhiều xe ngập gần kín biển số.

Ô tô ngập kín biển số, chủ xe bất lực chờ cứu hộ giữa biển nước - 3

Một số chủ xe cố gắng nổ máy nhưng bất thành, đành đẩy xe từng chút ra chỗ nông để gọi cứu hộ.

Ô tô ngập kín biển số, chủ xe bất lực chờ cứu hộ giữa biển nước - 4

“Tôi đi từ Cầu Giấy đến cơ quan, nhưng xe chết máy giữa đường, nước ngập gần hết bánh xe. Lúc đó chỉ biết bất lực, chờ cứu hộ đến”, một tài xế nói.

Ô tô ngập kín biển số, chủ xe bất lực chờ cứu hộ giữa biển nước - 5

Dọc phố Châu Văn Liêm, nước dâng cao từ 40-60 cm, nhiều ô tô, xe máy "bất động".

Ô tô ngập kín biển số, chủ xe bất lực chờ cứu hộ giữa biển nước - 6

“Mưa từ đêm qua đến sáng không dứt, đoạn khu Phú Đô này thấp nên nước dồn hết về đây”, anh Long, một tài xế xe taxi nóii.

Ô tô ngập kín biển số, chủ xe bất lực chờ cứu hộ giữa biển nước - 7

Tại khu vực đường Võ Chí Công, đoạn qua khu đô thị Nam Thăng Long nước ngập sâu khiến giao thông tắc nghẽn kéo dài.

Ô tô ngập kín biển số, chủ xe bất lực chờ cứu hộ giữa biển nước - 8

Nhiều người dắt xe bì bõm trong cơn mưa kéo dài đêm 6/10 đến rạng sáng 7/10.

Ô tô ngập kín biển số, chủ xe bất lực chờ cứu hộ giữa biển nước - 9

Lực lượng chức năng có mặt để phân luồng, dựng rào cảnh báo.

Ô tô ngập kín biển số, chủ xe bất lực chờ cứu hộ giữa biển nước - 10

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, ở một số điểm trũng như Lotte Tây Hồ, Nguyễn Xiển, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu,.. nước ngập sâu từ 40 đến 80 cm, tràn lên vỉa hè, cuốn theo rác và bùn đất.

Ô tô ngập kín biển số, chủ xe bất lực chờ cứu hộ giữa biển nước - 11

Nhiều khu đô thị cũng trong tình trạng tương tự, cư dân không thể di chuyển bằng ô tô ra ngoài.

Ô tô ngập kín biển số, chủ xe bất lực chờ cứu hộ giữa biển nước - 12

Trưa 7/10, mưa ngớt nhưng nhiều đoạn phố vẫn ngập nặng. Người dân co ro dưới mưa, xe chết máy nằm la liệt.

Minh Đức - Viên Minh
Thêm thông tin
Bình luận
vtcnews.vn