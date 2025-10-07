Tin nóng

Đường phố ngập sâu, người Hà Nội bì bõm lội nước đi làm rồi bất lực quay về

Thứ Ba, 07/10/2025 09:33:00 +07:00

(VTC News) - Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay làm nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, người dân vật vã đi làm rồi bất lực quay về giữa biển nước.

Nhiều tuyến đường Hà Nội biến thành “biển nước” do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây mưa lớn kéo dài.

Tại ngã tư Văn Khê - Quang Trung, Hà Đông, nước dâng nhanh, các phương tiện khó di chuyển.

Lúc 8h20, đoạn đường 1km bị ngập hoàn toàn. Nhiều người cố gắng lội nước để đến cơ quan nhưng đành quay về vì càng đi càng ngập sâu.

“Tôi chỉ cách cơ quan khoảng 600m nhưng nước ngập quá, đi tiếp sợ hỏng xe và nguy hiểm, đành quay về. Mưa to từ đêm qua, đường phố ngập hết, không biết chiều mai sẽ thế nào”, anh Hà, ở phường Hà Đông chia sẻ.

Ngập sâu đúng vào giờ cao điểm nên nhiều người phải đứng trú tạm dưới gầm cầu, chấp nhận muộn làm hoặc nghỉ làm buổi sáng. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, tránh di chuyển qua khu vực ngập sâu và theo dõi thông tin để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn kéo dài và đường phố ngập sâu gây ra những khó khăn thực sự cho người dân Hà Nội trong sinh hoạt và đi lại.

Một người phụ nữ cố gắng lội ra giữa đoạn ngập để đến cơ quan nhưng buộc phải quay lại vì càng đi tiếp thì nước càng ngập sâu.

Người đàn ông này cũng không thể vượt qua đoạn ngập sâu, buộc phải quay lại để tìm đường khác.

Không chỉ khu vực Hà Đông, nhiều tuyến phố khác như Lê Trọng Tấn, Khuất Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long, Linh Đàm… cũng ngập từ 30–50cm, có nơi cao hơn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lượng mưa tại Hà Nội trong 6 giờ qua phổ biến từ 90–150mm, có nơi trên 200mm. Dự báo mưa vẫn tiếp tục trong vài giờ tới, gây nguy cơ ngập úng trên diện rộng.

Thành Vĩnh - Viên Minh
