Mưa lớn cả đêm, người Hà Nội lại vật vã dắt xe qua biển nước

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Lê Lợi, phường Hà Đông. Chị Trần Thị Lan, người dân sống gần khu vực Lê Lợi, cho biết: “Nước ngập cục bộ, nhiều nhà phải kê cao đồ đạc, còn trẻ con không dám ra ngoài. Mưa lớn như thế này năm nào cũng xảy ra, nhưng hôm nay ngập sâu hơn mọi lần”.