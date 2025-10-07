Hà Nội mưa lớn, Đại lộ Thăng Long ngập gần nửa mét, giao thông tê liệt kéo dài

"Tôi đi làm sáng nay, đoạn đường gom ngập gần hết bánh xe, nhiều người phải dắt xe, có cả ô tô chết máy giữa đường. Mọi người phải nhường nhau để di chuyển, tình trạng này kéo dài suốt từ sáng”, anh Lê Văn Minh (khu đô thị Tây Mỗ) cho biết.