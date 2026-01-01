(VTC News) -

Bức hình đưa ra 7 con số được bố trí theo một trật tự nhất định, trong đó ô cuối cùng được thay bằng dấu hỏi chấm. Nhiệm vụ của người chơi là quan sát mối liên hệ giữa các con số đã cho để suy ra quy luật chung.

Không cần kiến thức toán cao siêu, câu đố này chủ yếu thử thách khả năng quan sát và tư duy logic. Đây là dạng đố vui toán học rất được yêu thích trên mạng xã hội, vừa giải trí vừa giúp “khởi động não” hiệu quả.

Ô số bí ẩn: Bạn có tìm ra đáp án trong 10 giây?

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.