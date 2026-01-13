  • Bình luận

Từ nào trong tiếng Việt có '1000 dấu nặng'?

Khánh Sơn13/01/2026 12:34:05 +07:00
13/01/2026 12:34:05 +07:00
Chỉ một câu hỏi ngắn gọn nhưng lại khiến không ít người phải suy nghĩ thật lâu.

Tiếng Việt vốn nổi tiếng phong phú với hệ thống dấu thanh đa dạng. Từ dấu sắc, huyền, hỏi, ngã cho đến dấu nặng, mỗi dấu đều làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của từ. Câu đố đặt ra thử thách thú vị: “Từ nào trong tiếng Việt có ‘1000 dấu nặng’?”

Không cần kiến thức cao siêu, cũng chẳng phải mẹo toán học, đáp án nằm ở cách chơi chữ thông minh và khả năng liên tưởng ngôn ngữ. Chính sự đơn giản nhưng đánh lừa tư duy này đã khiến câu đố trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, thu hút cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cùng tham gia suy đoán.

Từ nào trong tiếng Việt có '1000 dấu nặng'? (Ảnh minh họa)

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.

